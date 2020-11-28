Ukrayna'da her gün yeni rekor!

Ukrayna Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 16 bin 294 kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmasıyla en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam vaka sayısı 709 bin 701'e çıktı.

Son 24 saatte 67 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 184 artmasıyla toplam can kaybı sayısı 12 bin 93'e ulaştı.

Virüse yakalanan 1639 kişi hastaneye kaldırılırken, iyileşenlerin sayısı da 8 bin 897 artarak 335 bin 135'e ulaştı.

ÜLKEDEKİ ÖNLEMLER



Ukrayna'da artan vakalar sebebiyle 14 Kasım'dan itibaren 3 hafta süreyle önlemler sıkılaştırılmıştı.

Ülkede "hafta sonu karantinası" kapsamında, eczane, market, akaryakıt istasyonu, hijyen malzemesi satan mağazalar, veterinerler ve finans hizmeti sunan işletmeler hariç mağazaların çalışmaması kararı alınmıştı.

Hafta içi ise restoranlar ve kafeler paket servis hariç 07.00-22.00'de çalışırken, 20'den fazla kişinin toplandığı kültürel ve dini faaliyetler düzenlenmemesi, gece kulübü ve eğlence yerlerinin kapatılması kararlaştırılmıştı.