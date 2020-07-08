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08.07.2020 - 12:54 | | İHA

Ukrayna’daki orman yangınında bilanço artıyor

Ukrayna'nın Lugansk bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralı sayısı 28’e yükseldi.

Ukrayna’daki orman yangınında bilanço artıyor

Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk bölgesinde yer alan Severadonetsk kırsalında çıkan yangına müdahale devam ediyor. Donetsk, Harkov, Poltava ve Dnepropetrovsk bölgelerinden de desteğin sevk edildiği Severadonetsk kırsalındaki yangın henüz kontrol altına alınamadı. Acil Durumlar Servisi, itfaiye, jandarma ve polis ekiplerinin halen alarm durumunda olduğu bölgede yapılan resmi açıklamalara göre yaralı sayısı 17’si çocuk olmak üzere 28’e, ölü sayısı ise 7’ye yükseldi. 5 bin hektarlık alana yayılan yangında 110’dan fazla ev hasar alırken birçok araç da kül oldu.

Öte yandan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, yangının çıktığı bölgeye bugün ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ise yaptığı açıklamada, yangına AN-32P tipindeki 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiğini duyurmuştu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de orduya ait 8 adet Mİ-8 tipindeki helikopterlerle mağdur olan vatandaşların bölgeden tahliye edildiğini açıklamıştı.

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