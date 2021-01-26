26.01.2021 - 19:42 | | AA
Ukraynalı Komutan Neijpapa ve Baykar Genel Müdürü Bayraktar Ukrayna'da görüştü
Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksey Neijpapa ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna'nın Odessa kentinde görüştü. Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, tarafların Deniz Kuvvetleri için insansız hava aracı (İHA) tedariki konusunu görüştüğü belirtildi.
Açıklamada sözlerine yer verilen komutan Neijpapa, Ukrayna Donanmasının bu sene hem kıyıda hem denizde faaliyet gösterecek gelişmiş özelliklere sahip İHA'ları alacağını ifade etti.
Bayraktar ise Ukrayna için ellerindeki en son teknolojiyi sağladıklarını ve tecrübelerini Ukraynalı partnerleriyle paylaşacaklarını kaydetti.
Neijpapa, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, bu yıl donanmaları için Türk İHA ve korvetlerini beklediklerini belirtmişti.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 26 Ocak 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1791 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede." dedi.