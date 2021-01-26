Ukraynalı Komutan Neijpapa ve Baykar Genel Müdürü Bayraktar Ukrayna'da görüştü

Açıklamada sözlerine yer verilen komutan Neijpapa, Ukrayna Donanmasının bu sene hem kıyıda hem denizde faaliyet gösterecek gelişmiş özelliklere sahip İHA'ları alacağını ifade etti.

Bayraktar ise Ukrayna için ellerindeki en son teknolojiyi sağladıklarını ve tecrübelerini Ukraynalı partnerleriyle paylaşacaklarını kaydetti.

Neijpapa, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, bu yıl donanmaları için Türk İHA ve korvetlerini beklediklerini belirtmişti.