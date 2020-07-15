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HaberlerDünya Haberleri Ukraynalı spikerin dişi canlı yayında yerinden fırladı!
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15.07.2020 - 17:25 | | İHA

Ukraynalı spikerin dişi canlı yayında yerinden fırladı!

Ukrayna’da haberleri sunan kadın sunucunun dişi, kameralar karşısındayken yerinden çıktı.

Ukraynalı spiker canlı yayındayken dişi yerinden çıktı!
Ukraynalı spiker canlı yayındayken dişi yerinden çıktı!
Ukraynalı spiker canlı yayındayken dişi yerinden çıktı!
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Ukrayna’da bir televizyon kanalında haber sunan Mariçka Padolko, görevi başındayken takma dişinin azizliğine uğrayarak talihsiz bir iş kazası yaşadı.

Haberleri sunduğu esnada dişi yerinden çıkan tecrübeli gazeteci, hiçbir şey olmamış gibi haberleri sunmaya devam etti. Padolko’nun başına gelen ve yüzlerde tebessüm oluşturan bu olay, Ukrayna’da sosyal medyanın gündemine oturdu.

Vali'den maske takmayan imama uyarıGaziantep’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri sabah saatlerinde şehitlik ziyareti ile başladı. Şehitlikte okunan Kur’an-ı Kerim ve duanın ardından maske takmayı unutan imamı vali uyardı.
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