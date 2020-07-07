07.07.2020 - 16:09 |
Ülke şokta! Bolsonaro'nun korona virüs testi pozitif çıktı!
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Covid-19 testi pozitif çıktı.
Brezilya basınında göre Bolsonaro'da yüksek ateş belirtileri bulunuyordu. Bolsonaro, dün koronavirüs semptomları göstermesi üzerine kendisini karantinaya almış, tüm programlarını iptal etmişti.
Rusya'da sahaya düşen yıldırım futbolcuyu hastanelik ettiRusya'nın başkenti Moskova'da Znamya Truda'da oynayan Ivan Zaborsky (16) adlı futbolcuyu, sahada antraman yaparken, topa vurduğu sırada yıldırım çarptı. Boyun kısmına, düşen yıldırımla hastaneye kaldırılan futbolcu, hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor.