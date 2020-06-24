24.06.2020 - 14:49 | | AA
Ülkede artan corona virüs vakaları sonrası alkol yasaklandı!
Afrika'nın güneyindeki Esvatini Krallığı, Kovid-19 vakalarındaki artış sonrası her türlü alkollü içecek satışını yasakladığını duyurdu.
Esvatini Başbakanı Ambrose Mandvulo Dlamini, Twitter'den yaptığı açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla içki satışının iki ay boyunca durdurulduğunu bildirdi.
Son iki hafta içinde talihsiz şekilde pozitif yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarında artış görüldüğünü belirten Başbakan Dlamini, alkolün virüsün yayılmasının başlıca nedenlerinden biri olduğunu savundu.
Dlamini, daha önce hafifletilen tedbirleri gözden geçirmek zorunda kalacaklarını kaydetti.
ESVATİNİ'DE ŞİMDİYE KADAR 674 VAKA GÖRÜLDÜ
Kıtada en fazla Covid-19 vakasının görüldüğü Güney Afrika'nın komşusu olan Esvatini'de şimdiye kadar 674 vaka ve 7 ölüm görüldü.
Güney Afrika'da da daha önce benzer bir uygulamaya gidilmiş, alkollü içecek satışı 9 hafta boyunca durdurulmuştu.
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