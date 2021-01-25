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25.01.2021 - 21:01 | | AA

Ülkede tek kelimeyle facia! 21 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Brezilya'da yayın yapan G1'deki habere göre, ülkenin kuzeyindeki Para eyaletinden güneyindeki Santa Catarina eyaletine giden yolcu otobüsü, Guaratuba bölgesinde yoldan çıktı.

Polis, 2 sürücü ve 54 yolcunun bulunduğu otobüsün devrildiğini belirterek, kazada 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 7'sinin durumu ağır 33 kişinin yaralandığını ifade etti.

İtfaiye Şefi Icaro Grenert de kazanın nedenini araştırdıklarını söyledi.

Çok sayıda helikopter, ambulans ve itfaiye ekibinin görev aldığı kurtarma çalışmalarında yaralılar Garuva'ya sevk edildi.

Öldürülen mühendisin ailesi ilk kez konuştuNijerya'nın Lagos kentinin 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart gemisine deniz haydutları tarafından düzenlenen saldırıda mürettebattaki 15 Türk rehin alınırken, saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycanlı uyruklu Ferman İsmailov'un ailesi ilk kez konuştu. İsmailov'un ailesi, ölmeden birkaç gün önce kendisiyle telefonda konuştuklarını söyledi.
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