Üniversite giriş rüşvetine af yok

‘Full House’ dizisiyle tanınan ABD’li oyuncu Lori Loughlin ile eşi Mossimo Giannulli, kızları Olivia Jade ve Isabella’yı Güney California Üniversitesi’ne kaydettirmek için 500 bin dolar rüşvet verdikleri gerekçesiyle hapis cezası aldı. Dün Zoom üzerinden yapılan duruşmada Loughlin 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 2 yıl boyunca denetimli serbest bırakılan Loughlin’in bu süre boyunca 100 saatlik toplum hizmeti gerçekleştirmesine ve 150 bin dolar para cezası ödemesine karar verildi. Eşi Giannulli ise 5 ay hapis, 250 bin dolar para cezası, 2 yıl denetimli serbestlik ve 250 saat toplum hizmeti cezası aldı.

Skandal olmuştu



Öte yandan, geçen yıl aralarında Yale Üniversitesi gibi ABD’nin en iyi okullarının da bulunduğu üniversitelerin lisans kabul kararlarını etkilemek için “rüşvet” şebekesi kurulduğuna dair bir skandal ortaya çıkmıştı. Suç kapsamında en az 53 kişi yargılandı ve bunların bir kısmı suçunu kabul etti.



Çeşitli üniversitelere başvuran 33 ebeveyn, 2011 ve 2018 yılları arasında paranın bir kısmını giriş sınavı puanlarını sahtekârlıkla artırmak ve üniversite yetkililerine rüşvet vermek için kullanan bir programın organizatörü olan William Rick Singer’a toplamda 25 milyon dolardan fazla ödeme yapmakla suçlandı. Suçunu kabul eden ve FBI ile işbirliği yapan Singer, 750’den fazla ailenin çocuklarının üniversiteye kabulünü etik olmayan bir şekilde kolaylaştırdığını itiraf etmişti. Bu ailelerden en göz önünde olan ise oyuncu

Lori Loughlin ile moda tasarımcısı eşi Mossimo Giannulli olmuştu.