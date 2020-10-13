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13.10.2020 - 13:26 | | DHA

Üniversitenin çatısı çöktü: 1 ölü

Avustralya’daki bir üniversitenin çatısının çökmesi sonucu 1 kişinin öldüğü belirtilirken yaralıların olduğu da bildirildi.

Üniversitenin çatısı çöktü: 1 ölü

Batı Avustralya’nın Perth şehrindeki Curtin Üniversitesi binasının cam çatısının çökmesi sonucu 1 kişinin öldüğü belirtilirken, yaralanan 2 kişinin de hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Çatının çöktüğü sırada binada kaç kişinin olduğu bilinmezken arama kurtarma ekipleri, enkaz altında başka kişilerin olup olmadığını belirlemeye çalışıyor. Yetkililer bölgeden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu.

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