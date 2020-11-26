Ünlü ailede yeni trajedi

1976’da ölen ABD’li petrol kralı J.Paul Getty’nin torunu ve 5.4 milyar dolarlık aile servetinin vârislerinden olan John Gilbert Getty, hafta başında Teksas eyaletindeki bir otel odasında ölü bulundu. Aynı zamanda müzisyen olan 52 yaşındaki John Getty’nin 25 yaşındaki kızı Ivy, sosyal medyada “Hayatımdaki en önemli ve gezegendeki en havalı adamı kaybettim” açıklamasında bulunarak ölümü doğruladı. John Getty’nin ölüm nedeniyle ilgili otopsi sonucu beklenirken, hayatını kaybettiği sırada neden otelde olduğu bilinmiyor. Ani ölümün ardından, ailenin yıllardır yaşadığı bir dizi trajedi nedeniyle “Getty laneti John’u da buldu” şeklinde üzücü yorumlar yapıldı. Petrol kralının mirasçılarının aile servetini korumayı başarırken, bu zenginliğin ailenin sonraki kuşağını uyuşturucu bağımlılığından ve trajik olaylardan koruyamadığı belirtildi.



Acıları hiç bitmedi



John Getty’nin kardeşi Andrew, 2015 yılında zehirli bir uyuşturucu madde olan metamfetamini aşırı dozda alması nedeniyle malikânesinde ölü bulunmuştu. Geçen Eylül ayında ise John Getty’nin annesi Ann kalp krizinden hayatını kaybetmişti. John Getty’nin bir amcası çocukken beyin timöründen, diğer amcası ise intihar ederek ölmüştü. John Getty’nin kuzeni ise 1973’te İtalya’da fidye için kaçırılıp kulağı kesilen ve 9 yıl önce felç geçirerek yaşamını yitiren J. Paul Getty III’tü. Dünyanın en zengin kişilerinden olmasına rağmen cimriliğiyle bilinen dede J. Paul Getty, fidyecilerin istediği 17 milyon doları fazla bulunca, gangsterler torunun kulağını kesip aileye yollamıştı. Gangsterlerin aldığı 3 milyon dolar fidyeyi dede Getty, oğlu John Paul Getty Jr’a borç olarak vermişti. Müzisyen John Getty’nin ölümü, üç çocuğunun yanı sıra hayatta olan yakınlarından babası Gordon Getty’yi (86) de yasa boğdu.