Ünlü eldivenle hayırlı bir iş!

ABD’de Vermont Senatörü Bernie Sanders, yeni Başkan Joe Biden için geçen çarşamba günü düzenlenen yemin törenine yün eldivenleriyle katılmıştı. Herkesin en şık giysileriyle yer aldığı yemin töreninde Bernie Sanders’ın bir sandalyede yün eldivenleriyle çekilen fotoğrafı, sosyal medyada bir numaralı mizah konusu olmuştu. Fotoğraf montajlanarak espri amacıyla çok değişik şekillerde kullanılmıştı. Senatör bu ilgiyi “hayırlı bir iş”e dönüştürdü. Üzerinde, yemin töreninde çekilmiş fotoğrafının yer aldığı sweatshirtleri satışa sunarak, ihtiyacı olanlara yemek dağıtan ‘Meals on Wheels’ adlı yardım kuruluşuna para toplamaya başladı.



‘Isınmaya çalışıyordum’



79 yaşındaki Bernie Sanders’ın kendi internet sitesinde 45 dolardan (333 lira) satışa sunulan sweatshirte yoğun talep olduğu belirtildi. Konuyla ilgili NBC’de bir TV programına katılan senatör, “O fotoğraf çekildiği sırada sadece orada oturup ısınmaya ve neler olup bittiğine

dikkat etmeye çalışıyordum” dedi.



Sosyal medyada viral olan Sanders’ın yün eldivenli sandalyedeki fotoğrafının, dünyanın herhangi bir yerine montajlanarak yerleştirilebilmesi için bir internet sitesi bile oluşturuldu.



Eldiveni veren öğretmen: Satış yok



Yün eldivenleri Senatör Bernie Sanders’a hediye eden öğretmen Jen Ellis, sosyal medyada 6 bin sipariş aldığını, ancak bu tür eldivenleri artık satmadığını açıkladı. Ellis, Sanders’a 2016 yılında hediye ettiği, geri dönüştürülmüş plastik şişelerden üretilen yünden ve kazaklardan yaptığı eldivenin bu kadar önemli bir törende giyilmesinin kendisini şaşırttığını söyledi. Eskiden fuar ve kermes gibi yerlerde sattığı eldivenleri artık yapmadığını söyleyen öğretmen, “Ama benzeri eldivenler yapan pek çok yerel üretici var, herkes onlara destek olabilir” dedi.



En ‘havalı’ tören



ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in yemin töreninde, katılımcıların kıyafetleri kadar, ailelerin gençlerinin ayakkabıları da gündem oldu. Sosyal medyada ve ABD basınında, özellikle Harris’in yeğeninin eşi Nikolas Ajaguve’nin, törende Nike Air Jordan 1 modelinin lüks moda markası Dior ile ortaklaşa çıkardığı modeli giymesi dikkat çekti. Büyük beğeni toplayan ve 2 bin dolara satışa sunulan model yalnızca çekilişle satılmış, fiyatlar daha sonra 10 bin dolara yükselmişti. Öte yandan Joe Biden’ın torunu Maisy’nin de törene Jordan 1 modeliyle katıldığı görüldü. Maisy’nin tercihi ise ‘Sisterhood’ isimli özel tasarım Jordan 1 oldu.