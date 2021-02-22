22.02.2021 - 19:53 | | DHA
Ünlü elektronik müzik ikilisi Daft Punk, ayrıldıklarını açıkladı
Dünyaca ünlü Fransız elektronik müzik ikilisi Daft Punk, 28 yıllık müzik serüveninin ardından ayrıldıklarını açıkladı.
Guy-Manuel de Homem-Christo ve Thomas Bangalter ikilisi ayrılma nedenlerine ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.
1993 yılında müzik hayatına başlayan Daft Punk, 1997'de çıkardıkları ilk albümleri Homework ile geniş çaplı hayran kitlesi edinmişti.
Grubun son çıkan albümü Random Access Memories albümü, son on yılda en çok satan dans müziği albümü olmuştu.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Şubat 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1189 oldu, 5 bin 690 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi. Vaka sayısı 8 binin üzerine çıktı.