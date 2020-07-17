Ünlü hesaplardan dolandırıcılık!

Siyasetçilerden iş insanlarına kadar birçok ünlü ismin Twitter hesabı, kimliği belirsiz bilgisayar korsanlarınca ele geçirildi. Twitter hesabı ele geçirilenler arasında eski ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, Amazon’un Üst Yönetici Jeff Bezos, Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Tesla’nın Üst Yöneticisi Elon Musk, milyarder iş adamı Michael Bloomberg ve şarkıcı Kanye West gibi isimler yer aldı. Söz konusu ünlü isimlerin yanı sıra Apple ve Uber gibi şirketlerin sosyal medya hesapları da ele geçirildi.



Ele geçirilen hesaplardan yapılan paylaşımlarda anonim bir Bitcoin adresinin bilgisi verilerek söz konusu adrese para gönderilmesi istendi. Bu paylaşımların birçoğunda, belirtilen Bitcoin adresine gönderilen her 1000 dolar için 2 bin dolarlık ödeme yapılacağı kaydedildi. Ele geçirilen hesaplar üzerinden bir link paylaşan ve bu linkten bitcoin yatırımı isteyen dolandırıcıların kısa bir sürede 110 bin dolar topladığı ifade ediliyor.



Twitter soruşturuyor



Benzer dolandırıcılık olayları zaman zaman gerçekleşse de, kamuoyu tarafından tanınan isimlerin gerçek hesaplarının bu kadar yaygın bir şekilde ele geçirilmesi daha önce görülmüş şey değil. Olayın ardından Twitter, destek hesabından konuya ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Twitter’daki hesapları etkileyen güvenlik olayının farkındayız. Soruşturuyoruz ve düzeltmek için adımlar atıyoruz. Herkesi kısa süre içinde bilgilendireceğiz” ifadesi kullanıldı. Ele geçerilen Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlar ise kısa sürede silindi. Twitter, tedbir amaçlıolarak çok sayıda teyitli hesaptan paylaşım yapılmasını da geçici bir süreliğine engellediklerini ifade etti. Daha sonra bu hesaplar yeniden açıldı.



Öte yandan bu olay dolandırıcılık boyutunda kalmış olsa da, bu denli önemli kişilerin hesapları üzerinden çok farklı mesajlar verilebileceği ihtimali de yeni bir tartışmaya neden oldu. Birçok uzman, benzer bir hack’lenme vakasında daha vahim sonuçlarla karşılaşılmasından endişe ediyor.



Nasıl yaptılar?



Bu derece yüksek profilli hesapların nasıl ele geçirildiği hala merak konusu. Konuyla ilgili iki iddia ön plana çıkıyor. Twitter’ın içinden bir kişinin hacker’lara yardımcı olduğu, ya da, sitenin yönetici panelinin bir şekilde ele geçirilmiş olması. Vice’a konuşan bir siber saldırgan, Twitter’dan bir kişinin kendilerine yardım ettiğini söylerken başka bir hacker da bir Twitter çalışanına para verdiklerini iddia etti. Twitter’ın site yönetimi için kullandığı bir aracın bu kişinin eline geçmiş olma ihtimali de var. Bunu hacker’ların bir Twitter çalışanının hesabını hack’leyerek gerçekleştirebileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla olayın herhangi bir kullanıcı hatasından veya dikkatsizliğinden kaynaklanmadığı belirtiliyor. Twitter henüz olayın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili bir açıklama yapmazken konuyla ilgili çalışmanın sürdüğü duyuruldu.