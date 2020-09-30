30.09.2020 - 21:30 |
Ünlü oyuncu açıkladı! Corona virüse yakalanmış!
ABD'li ünlü aktör Jim Parsons, Mart ayında corona virüse (Covid-19) yakalandığını ve iyileştiğini duyurdu.
The Big Bang Theory adlı dizideki Sheldon karakteriyle ünlenen Jim Parsons, ve eşi Tod Spivakın Mart ayında koronavirüse yakalanarak iyileştiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.