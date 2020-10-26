26.10.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ
Ünlü şarkıcıyı ‘bebek’ yaptılar
Ünlü İngiliz şarkıcı Elton John’un 1975’de ABD’nin Los Angeles kentindeki Dodger Stadyumu’nda verdiği ve 100 binden fazla kişinin izlediği ikonik konserinin 45’inci yılı nedeniyle Barbie firması, sanatçının bebeğini üretti.
Elton John’un giyim tarzı ve ikonik gözlüklerine sahip bebeğin sınırlı sayıda olduğu ve 50 dolara satılacağı açıklandı.
Elton John, “Başlı başına bir ikon olan Barbie’nin işime ve tarzıma saygı duyması gerçek bir onurdur. Barbie üretimi umarım hayranlarıma hayallerini gerçekleştirmeleri için ilham verir” dedi.