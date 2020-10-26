Ünlü şarkıcıyı ‘bebek’ yaptılar

Elton John’un giyim tarzı ve ikonik gözlüklerine sahip bebeğin sınırlı sayıda olduğu ve 50 dolara satılacağı açıklandı.

Elton John, “Başlı başına bir ikon olan Barbie’nin işime ve tarzıma saygı duyması gerçek bir onurdur. Barbie üretimi umarım hayranlarıma hayallerini gerçekleştirmeleri için ilham verir” dedi.