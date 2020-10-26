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26.10.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Ünlü şarkıcıyı ‘bebek’ yaptılar

Ünlü İngiliz şarkıcı Elton John’un 1975’de ABD’nin Los Angeles kentindeki Dodger Stadyumu’nda verdiği ve 100 binden fazla kişinin izlediği ikonik konserinin 45’inci yılı nedeniyle Barbie firması, sanatçının bebeğini üretti.

Ünlü şarkıcıyı ‘bebek’ yaptılar

Elton John’un giyim tarzı ve ikonik gözlüklerine sahip bebeğin sınırlı sayıda olduğu ve 50 dolara satılacağı açıklandı.

Elton John, “Başlı başına bir ikon olan Barbie’nin işime ve tarzıma saygı duyması gerçek bir onurdur. Barbie üretimi umarım hayranlarıma hayallerini gerçekleştirmeleri için ilham verir” dedi.

Ünlü şarkıcıyı ‘bebek’ yaptılar

Yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştüGaziantep'te Coşkun K. (20), beşinci kattaki evinin balkonundan yarı çıplak halde park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.
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