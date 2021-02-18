Ünlü sunucunun mirası için kavga

Larry King Jr. (59) sunucunun ölümünden sonra şirketlerindeki işlerin aksaması nedeniyle babasının mirasının ‘özel yöneticisi’ olarak atanmak için hukuki süreç başlattı. Southwick (61) ise mahkemeye başvurup bu talebe itiraz ederek şunları söyledi:



‘Beni yasal yönetici ilan etti’



“Bu hamle, mirası kontrol amacı taşımaktadır. Ama eski eşim Larry King, 2015 tarihli vasiyetnamesinde mirasının yasal yöneticisi olarak beni ilan etmiştir. Ben 22 yıl evli kaldığım Larry’nin mirasını genişletmek ve işleri yürütmek için uğraşıyorum. Ayrıca eski eşim, Larry King Jr.’ın varlığını doğumundan 30 yıl sonra öğrenmiştir. Çünkü Larry King Jr.’ın annesi Annette Kaye boşandıktan sonra doğum yapmıştır. Eski eşim, oğluna aldığı 266 bin dolarlık hediyeler için de ortak hesabımızı kullanmıştır. Bu nedenle hediyelerin de iadesini istiyorum.”



144 milyon dolar



Efsanevi sunucu Larry King’in servetinin 144 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Karmaşık aşk hayatıyla bilinen Larry King, bir kadınla iki kez olmak üzere 8 defa evlendi. Larry King’in 5 çocuğundan 2’si geçen yıl 20 gün arayla hayatını kaybetti.



‘Onu yeni vasiyetten çıkardı’



Larry King Jr. ise babası Larry King’in 2019’da Shawn Southwick’ten boşandıktan iki ay sonra kaleme aldığı yeni vasiyetini mahkemeye sundu. Yeni vasiyetnamede, sunucunun eski eşi Shawn Southwick’i mirasından çıkararak, tüm varlığının beş çocuğuna eşit paylaştırılmasını istediği yazıyor. Southwick’in avukatları ise 2019 tarihli vasiyetnamenin el yazısıyla yazıldığını, yasal nitelik taşımadığını savunuyor. Dava devam ediyor.