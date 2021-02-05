Ünlü teyzenin tablosu satışta

Dünyaca ünlü İngiliz manken Cara Delevingne’nin (28) büyük teyzesi Vikontes Doris Castlerosse’nin bir portresinin satışa çıkarılması, sansasyonel hayatını yine gündeme getirdi. Tabloyu, mankenin babası Charles Delevingne satışa çıkardı. John Lavery’nin yaptığı 1938 tarihli “Vikontes Castlerosse, Palm Springs” adlı tablonun 1 Mart’ta Christie’s müzayede evinde düzenlenecek açık artırmada 400 bin ila 600 bin sterlin arasında bir fiyata satılması bekleniyor. 1900 yılında başkent Londra’daki mütevazı bir aile evinde Jessie Doris Delevingne olarak doğan Castlerosse, uzun bacakları, güzelliği ve lüks yaşam tarzıyla tanınıyordu.









‘Oyuncak olan kadın’



“Zengin erkekler için oyuncak olan kadın” anlamındaki “poule de luxe” lakabıyla bilinen Castlerosse, gençliğinde bir gece kulübünde koro kızı ve hostes olarak çalıştı.



Paris’te bir alışverişte 250 çift ayakkabı alan, bir ayakkabının 4’ten fazla giyilmesinin “aptalca” olduğunu düşünen ve ipek çorapları tek kullanımlık olan Castlerosse, abartılı yaşam tarzını karşılayabilmek için sosyetenin zengin erkeklerini hedef alıyordu.

Castlerosse, İngiliz sosyetesinde hem dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill hem de oğlu Randolph Churchill ile ilişki yaşamasıyla ünlenmişti.









Soyluluk unvanı için evlendi



Cinsel cazibesinin çok fazla olmasıyla övünerek eşcinselleri bile etkileyebileceğini söyleyen Vikontes Doris Castlerosse, 1928’de Vikont Valentine Browne ile “vikontes” denilen soyluluk unvanını almak için evlendi. Evliliği sırasında da farklı erkeklerle ilişki yaşayan Castlerosse, 1938’de boşandı. Boşanmasının ardından mali sorunlar yaşayan ve sosyetede eski popülerliğini kaybeden Castlerosse, 1942’de 42 yaşındayken aşırı dozda uyku hapı alarak intihar etti.