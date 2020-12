Ünlü topçunun ‘sırları’ satıldı

Futbol tarihinin en yetenekli futbolcularından biri olarak gösterilen Manchester United’ın eski oyuncusu George Best’in onlarca kadının adının ve telefon numaralarının bulunduğu defteri müzayedede 1500 sterline (15 bin lira) satıldı. “Çapkınlığı”yla da tanınan Best’in defterinde yer alan iletişim bilgilerinin birliktelik yaşadığı kadınlara ait olduğu belirtildi. İrlandalı efsane futbolcunun kadın isimlerini ve bilgilerini listelediği defteri “Kara kitap” olarak anılıyor.



‘Gözüm arkada kalmayacak’



George Best’e alkolizme bağlı sağlık sorunları nedeniyle 2002 yılında karaciğer nakli yapıldı. 2005 yılında karaciğere bağlı komplikasyonlar nedeniyle 59 yaşında ölen Best, bir röportajında İngiltere ve Dünya Güzeli gibi güzelliği tescilli kadınlarla ilişki yaşadığını söylemişti. Ünlü futbolcu, “Bana dört kişiyi geçip Liverpool’a 30 metreden gol atma ya da Dünya Güzeli ile birlikte olma seçeneğini sunsaydınız bu benim için çok zor bir seçim olurdu. Neyse ki gözüm arkada kalmayacak, her ikisini de yaşadım” demişti. İki kez dünyaevine giren Best, ilk evliliğini Playboy mankeni Angie Best ile ikinci evliliğini ise manken Alex Best ile yapmıştı.









Ödüller almıştı



Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta 22 Mayıs 1946’da dünyaya gelen George Best, futbol tarihinin en yetenekli oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Best, 1963 ve 1974 yılları arasında, İngiltere’nin önde gelen futbol takımlarından Manchester United’da oynarken kariyerinin en parlak günlerini geçirdi. Manchester United’ın 1965 ve 1967 ligleriyle 1968 Şampiyonlar Ligi’ni kazanmasında önemli bir rol oynadı. 1968’de Avrupa’da “Yılın Futbolcusu” ve “Futbol Yazarları Birliği (İngiltere - FWA) Yılın Futbolcusu” ödüllerine layık görülen George Best, 2005’te yaşamını yitirdi.