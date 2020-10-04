Ünlü yapıların bilinmeyen hikâyeleri

5 Ekim Dünya Mimarlık Günü vesilesiyle uçak bileti sitesi Enuygun.com, hikâyeleriyle şaşırtan mimari yapıları derledi:

Görkemli mimari illüzyon

Osmanlı’nın ilk modern sarayı olan Dolmabahçe Sarayı, Sultan Abdülmecid’in isteği üzerine mimar Balyan kardeşlere yaptırıldı. İnşaatı 1853’te tamamlansa da Kırım Savaşı nedeniyle 3 yıl sonra açılabildi. Avrupa stilinde inşa edilen yapıda, pek çok teknoloji de ilk kez kullanıldı. Süslemelerinde hiçbir masraftan kaçınılmayan sarayın her odası ayrı göz alıcı. 2 bin metrekareyi aşan alanı, yüksekliği 36 metreyi bulan kubbesi ve Muayede Salonu yapıldığı dönemdeki göz alıcılığını sürdürüyor. Topkapı Sarayı’ndan getirilen altın taht ve 4,5 tonluk kristal avize, salonu gezen herkesi büyülüyor.

Bir postacının rüyası

1836’da Fransa Charmes’de doğan Ferdinand Cheval, 13 yaşındayken okulu bıraktı ve postacı oldu. Bir gece rüyasında saray inşa ettiğini gören Cheval, posta dağıtırken ayağına çarpan taşın şekline hayran olunca saklamak için cebine koydu. Topladığı taşları birleştirerek heykel yaparken rüyası aklına geldi ve hayalindeki sarayı evinin bahçesinde inşa etti. Cheval, 33 yıl boyunca günlük posta turu sırasında taş toplamaya ve Palais Idéal’i inşa etmeye devam etti ve 1912’de tamamlandı. Cheval, eserinin ana fikrini ise girişindeki “İnsanlar arasındaki kardeşlik” yazısıyla ortaya koydu. Saray, bugün hâlâ birçok ziyaretçiyi ağırlıyor ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Kör eden ihtişam

Moskova’nın ünlü yapılarından Aziz Vasil Katedrali, Kızıl Meydan’da bulunuyor. Kremlin Sarayı’yla karıştırılan yapı, insanı büyüleyen renkleri ve mimarisiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne de kabul edildi. Korkunç Ivan, 1552’de Tatarlara karşı büyük bir zafer kazanınca, bu zaferi hafızalara kazımak için bir eser inşa ettirmek istedi. 1555’te yapımına başlanan katedral, 1561’de tamamlandı. Rivayete göre, Korkunç İvan, inşaatın tamamlandığı gün bu göz alıcı yapıyı başka yerde yapamasın diye katedralin mimarı Barma’nın gözlerini dağlatmış.