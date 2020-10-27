Ünlü yıldızın sağlık savaşı

Dünyanın en ünlü müzikal filmlerinden ABD, 1978 yapımı “Grease”de başrolleri Olivia Newton-John ile John Travolta paylaşmıştı. Şimdi 72 yaşında olan Grease’in Sandy’si Olivia Newton-John, “Guardian” gazetesine meme kanseriyle mücadelesini anlattı. Hayatının son 28 yılında üç kez meme kanseri olan sanatçı şunları söyledi: “Bana ilk 1992’de meme kanseri teşhisi konuldu. Hastalığı yendim. Ama 2013’te bir trafik kazası geçirdikten sonra meme kanserinin nüksettiğini öğrendim. Onu ikinci kez yenmeyi de başardım. Ama 2017’de meme kanseri bir kez daha nüksetti. 2018’de hastalığın yayılmasıyla omurgamda hasar oluştuğu için yeniden yürümeyi öğrendim. Çok zayıflamıştım. Şu anda ise tümörler yine küçülüyor. Kanseri bir kez daha yeneceğime inanıyorum.”

‘Beni olgunlaştırdı’

Kanserin “ölüm cezası” olarak algılanmamasını isteyen Olivia Newton-John sözlerine şöyle devam etti: “Tabii kimsenin kanser olmasını istemem ama bu hastalık aslında bir armağan, çünkü benim olgunlaşmamı sağladı. Bu mücadeleyi bir hayat yolculuğu olarak görüyorum. Hayatıma bir amaç verdi ve bana şefkati öğretti. Kanseri yenmenin en önemli unsuru ‘zihinsel tutum’. Ben savaşı sevmediğim için kanserle mücadelemi bir kavga olarak görmedim. Tüm amacım, sağlığıma kavuşmak. Eğer ‘Zavallı ben, hastayım’ diye düşünürseniz mücadele edemezsiniz. Kanserle mücadelemde ameliyat, kemoterapi, radyoterapi gibi yöntemlerin yanı sıra bazı bitkilerden de faydalanıldı.”