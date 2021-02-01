Ünlülerin dedektifi ‘ölüm döşeği’nde

ABD’de ünlü isimler için çalışmasıyla ve tartışmalı davalarda görev almasıyla tanınan özel dedektif Jack Palladino (70) geçen hafta San Francisco’daki evinden dışarıya yeni kamerasını denemek için çıktı. Palladino tam bu sırada kamerasını elinden almaya çalışan hırsızların saldırısına uğradı. Bir otomobilden inen hırsızlarla boğuşan dedektif, saldırganlara karşı koymaya çalışırken düşüp kafasını kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan Palladino, hastaneye kaldırıldı. Dedektifin üvey oğlu Nick Chapman, ağır kafa travması geçirdiğinden yaşam destek ünitesine bağlanan Palladino’nun yaşama şansının çok düşük olduğunu açıkladı.

50 yıllık dedektiflik kariyeri

Palladino’nun 50 yıllık dedektiflik kariyerinde birlikte çalıştığı ünlü kişiler arasında aktör Kevin Costner, Russell Crowe, Robin Williams, Huey Newton, Snoop Dogg, John DeLorean, müzik dünyasından Kurt Cobain’in eşi Courtney Love, motosiklet kulübü Cehennem Melekleri’nin lideri Sonny Barger ve Michael Jackson’a karşı milyon dolarlık dava kazanan 14 yaşındaki bir çocuk da yer alıyor. Öte yandan Palladino 1978’de Guyana’daki Jonestown kasabasında Halkın Tapınağı Tarikatı’nın lideri Jim Jones’un vaazıyla 900 kişinin toplu intihar etmesini araştırmak için 7 yıl harcamıştı.

Evlilik dışı ilişki söylentilerini bastırma görevi

Siyasi skandallarda görev almasıyla ve muhalif tanıkları etkisiz hale getirme becerisiyle ünlü Jack Palladino’nun baş müşterileri arasında eski ABD Başkanı Bill Clinton da yer alıyordu. Palladino, 1992’de Bill Clinton’ın evlilik dışı ilişkilerine dair söylentileri bastırmak için Clinton başkanlık seçim komitesi tarafından işe alınmasıyla üne kavuşmuştu. Clinton, siyasi kariyerine gölge düşüren söylentileri engellemesi için Palladino’ya 100 bin dolardan fazla ödeme yapmıştı. Ayrıca dedektif, cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle şimdi cezaevinde olan film yapımcısı Harvey Weinstein’ın kurbanlarının onun aleyhinde konuşmasını engellemek amacıyla da çalışmıştı.