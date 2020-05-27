Uruguay’ın en büyük havalimanı arabalı sinemaya dönüştü

Montevideo’da bulunan Carrasco Uluslararası Havalimanı, corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında kapatılmıştı.

Salı akşamı yapılan film gösterimine 100 arabalık katılım oldu. Yetkililer havalimanında bin arabalık gösterim yapabileceklerini belirtiyor.

Fransız haber ajansı AFP, 20 metrelik dev ekran sayesinde en gerideki arabalardan bile rahatça film izlenebildiğini aktardı.

İzleyicilerin sesi daha iyi duyması için filmin sesi FM frekansından yayınlanarak araç içi sistemlere ulaştı.

Bu fikrin arkasındaki kişilerden Rodrigo Garcia, “Hava izin verirse toplamda 80 gösterim ile 20 bin seyirci çekmeyi planlıyoruz” dedi.

Ülkede sinemalar 13 Mart'tan bu yana kapalı.

Kaynak: BBC Türkçe