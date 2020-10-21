‘Uzayda bile’ 4G çekecek!

Finlandiya merkezli telekomünikasyon şirketi Nokia, yeni bir pazara açıldığını duyurarak Ay’a ilk hücresel ağı kurma ihalesini kazandığını duyurdu. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın Artemis programı kapsamında açtığı 14,1 milyon dolarlık ihaleyi kazanan Nokia, uzaydaki ilk kablosuz geniş bant iletişim sistemi için kuracağı 4G şebekesini 2022’nin sonlarında hayata geçireceğini açıkladı.



Nokia, Intutitive Machines adlı şirketin geliştirdiği uzay aracını kullanarak Ay’a 4G şebekesini indirecek. Böylece şirket, NASA’nın uzun vadeli bir insan varlığı oluşturma planının bir parçası olan Artemis misyonu kapsamında 52 yıl aradan sonra 2024’te Ay’a yapılacak ilk insanlı yolculuktan önce Ay’da 4G telefon şebekesi kurmuş olacak.



Ultra kompakt



Gelecekte 4G şebekesinin 5G’ye dönüştürülebileceğini söyleyen şirket, kablosuz teknolojinin Ay’da hayati komuta ve kontrol işlevlerine, keşif araçlarının uzaktan kontrolüne ve yüksek çözünürlüklü video akışına izin vereceğini ifade etti. Ayrıca Nokia, Ay yüzeyinde yer alacak kablosuz 4G ağının “ultra kompakt, az güç harcayan, uzayda sertleştirilmiş” bir altyapıya sahip olacağını da belirtti.