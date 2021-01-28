Savaşı SpaceX başlattı

ABD’li iş insanları Jeff Bezos (57) ile Elon Musk (49) dünyanın en zenginleri listesinde başta bulunuyor. Amazon şirketinin sahibi Bezos’un bugün itibarıyla 193.3 milyar dolarlık, Tesla ve SpaceX şirketlerinin patronu Elon Musk’ın ise 190.3 milyar dolarlık serveti var. Sadece birinin serveti, dünyadaki tüm ülkelerin yarısından fazlasının gayri safi yurt içi hasılalarından fazla. İşte bu iki milyarder şimdilerde “uzayda uydu savaşı” yaşıyor. İki şirket arasındaki gerginlik SpaceX’in Starlink internet uydusu projesinde değişiklik yapmak istemesinden kaynaklanıyor.

İrtifa kavgası yapıyorlar

SpaceX bu projesiyle dünyanın her yerine hızlı internet sağlamak için uzaya binlerce uydu göndermeyi planlıyor. Şimdiden 900’den fazla uydu gönderen SpaceX’in uzayda kurduğu bu ağ, Starlink Uydu Takımyıldızı olarak adlandırılıyor. SpaceX’in uzaya binlerce uydu daha göndermek için ABD Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) izni var. Fakat şirket komisyona başvurarak üç bin kadar uyduyu daha önce onay verilen yükseklikten daha düşük bir irtifada konumlandırmak istediğini duyurdu. Amazon ise bu değişiklik talebine Kuiper Projesi adını verdiği kendi uydu takımyıldızı girişimini riske sokacağı gerekçesiyle karşı çıktı.

Yörüngesine göz dikti

Amazon henüz hiçbir uydu fırlatmadı. Fakat şirket projesi için komisyondan izin aldı. Şirketin izin belgesinde Kuiper takımyıldızındaki uyduların en az yarısının fırlatılmış olması öngörülüyor. Amazon uydularını Alçak Dünya Yörüngesi’nde (LEO) 590 kilometre yükseklikte konumlandırmayı planlıyor. SpaceX de komisyona yaptığı tadilat başvurusunda 3 bin uydusunu 540 - 570 kilometre yükseklikte konumlandırmak istediğini bildirdi. Amazon şirketi de bunun kendi uydularına “çok tehlikeli bir şekilde yakın olacağını”, Kuiper projesi ve diğer uydu ağlarıyla güçlü sinyal sorunları yaşanabileceğini savundu.

Amazon: Rekabeti beşikte boğmaya çalışıyorsunuz

SpaceX’in suçlamasına bir açıklamayla cevap veren Amazon, SpaceX’in yapmak istediği değişikliklerin uyduların çarpışma riskini artıracağını ve sinyal sorunlarına yol açacağını savundu. Açıklamada, “Gerçekler çok açık. Biz Kuiper Sistemi’ni Starlink ile sorun yaşamayacak şekilde geliştirdik. Ama SpaceX şimdi sistemini değiştirmek istiyor. SpaceX rekabeti daha beşikte boğmaya çalışıyor” denildi.

SpaceX: Kamuoyunu yanıltıyorsunuz

Amazon, SpaceX’in Starlink uydularının yörüngede izin verilen yüksekliğin 30 kilometre altında ya da üstünde olabileceğini söylüyor. SpaceX’in uydu politikaları direktörü David Goldman ise komisyona gönderdiği mektupta Amazon’un “istediği bilgileri seçerek” kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını öne sürdü. Elon Musk da Twitter mesajında “Amazon’un en iyimser tahminle birkaç yıl sonra faaliyete geçecek uydu sistemi için Starlink’i baltalaması halkın çıkarına değil” dedi.