Vaka artışı rekor seviyede

Çin, Vuhan’dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Kovid-19’un ölümcül etkisi sürüyor. Dünya genelinde 9 milyon 162 binden fazla kişiye bulaşan Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı da 473 bin 88’e yükseldi, iyileşenlerin sayısı da 4.9 milyonu geçti. Salgının henüz bitmediğini sıklıkla belirten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsü salgınında günlük vaka sayısındaki artışın rekor seviyeye yükseldiğini duyurdu. DSÖ, son 24 saat içinde 183 binden fazla vakanın tespit edildiğini ve bu vakaların yüzde 60’ının Amerika kıtasında kaydedildiğini açıkladı. ABD’den sonra koronavirüsü salgınında ikinci sıcak nokta olan Güney Amerika ülkesi Brezilya’da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 51 bine yaklaştı. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun önlem almayı reddettiği ülkede, vaka sayısı da 1 milyonu geçti. Sağlık uzmanları, Brezilya’da salgının henüz zirve noktasına ulaşmadığı konusunda uyarıyor. Meksika’da ise son 24 saat içinde 1044 kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğünü açıklandı. Ülkede toplam vaka sayısı 180 bin 545’e, ölü sayısı 21 bin 825’e çıktı.

Latin Amerika’da Brezilya’nın ardından koronavirüsü salgınından en fazla etkilenen ülke olan Peru’da ölü sayısı 8045’e çıktı. Vaka sayısında İtalya’yı geçen ülkede 254 bin 936 kişi koronavirüsü nedeniyle enfekte oldu.

Hindistan’ın Delhi kentinde 25 lüks otel, Kovid-19 bakım merkezlerine dönüşecek. Bu otel hastanelerde hafif ve orta şiddette semptomları olan hastalar için acil Kovid-19 bakım merkezleri oluşturulacak. Hindistan’da 426 bin 910 Kovid-19 vakası bulunuyor. Ülkede ölenlerin sayısı da 14 bine yaklaştı.

S.Arabistan hacı adayı almayacak





Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurdu. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Müslümanların sağlığını korumak amacıyla bu yıl yurt dışından hacı adaylarının kabul edilmeyeceği belirtilerek, “Kovid-19 salgınının yayılmaya devam etmesi, kalabalık ortamlar ve uluslararası ulaşımın daha da riskli olması, küresel vaka sayılarının ciddi şekilde artması nedeniyle Hac ve Umre Bakanlığı, bu yıl hac ibadetini ülkede ikamet edenlerle sınırlı tutacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Kura hakları korunacak

Suudi Arabistan’ın kararı sonrası açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır” dedi.

Avrupa ‘sağlık ordusu’ kuruyor

Avrupa Birliği’nde (AB) ise hastaneler hızlı eğitimlerle, ikinci bir enfeksiyon dalgasına daha fazla personelle hazır olmak için çalışmalara başladı. Avrupa Yoğun Bakım Derneği’nin müstakbel (ESICM) başkanı ve İtalya’nın Milano kentindeki bir hastanenin yoğun bakım şefi Maurizio Cecconi, “Bir sağlık ordusuna ihtiyacımız var. Yeniden büyük bir dalga gelirse, İtalya’da yakın bölgelerden doktor ve hemşireleri seferber etmeye hazır olmalıyız. Bu ilk dalgada yapılmadı” dedi. ESICM başkanlığını yürüten Josef Kesecioğlu ise çok sayıda tıp ve bakım elemanının ikinci dalgadan önce daha detaylı eğitimden geçmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa’da Kovid-19 salgınının vurduğu ülkelerden biri olan İspanya’da normalleşme süreci devam ediyor. Barselona kentinde bir kafede çekilen bu fotoğraf karesi, 28 binden fazla can kaybı ve 294 bine yakın vakanın bulunduğu İspanya’da sosyal mesafenin hiçe sayıldığını gözler önüne seriyor.

Almanya’da risk arttı

Almanya’da başta bir mezbaha olmak üzere koronavirüs vakalarındaki bölgesel patlamalar ülke genelindeki katsayıya da yansıdı. Bulaştırma katsayısı 0.89’dan 2.03’e yükseldi. Salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü (RKI), katsayının 4 günlük hesaplamalarda 2.88’e, yedi günlük hesaplamalarda 2.03’a yükseldiğini duyurdu. Yedi günlük katsayı geçen çarşamba günü 0.89 olarak kaydedilmişti. Bulaştırma katsayısı, koronavirüs taşıyan bir kişinin virüsü ortalama kaç kişiye bulaştırdığını ifade ediyor. 2.88’lik katsayı 100 kişinin virüsü 288 kişiye bulaştırdığı anlamına geliyor. Pandeminin kontrol altında tutulabilmesi için katsayının 1’in altında tutulması önem taşıyor. RKI’dan geçen pazar günü yapılan açıklamada koronavirüsün halk sağlığına oluşturduğu riskin genel olarak “yüksek”, riskli gruplarda da “çok yüksek” olarak sınıflandırılmaya devam ettiği kaydedildi.

GÜNEY KORE’DEN İTİRAF: İKİNCİ DALGANIN ORTASINDAYIZ

Güney Kore’nin ilk salgın dalgasını henüz bitirmediğini savunan Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC) fikrini değiştirdi.

Haftalardır “ikinci dalga” endişesi dillendirilirken resmi makamlar bunu ilk kez doğruladı. KCDC Yöneticisi Jeong Eun-kyeong, daha önce az sayıda vakanın bulunduğu başkent Seul’de, mayıs ayı başlarındaki tatil haftasının ardından ikinci bir dalganın yaşandığının artık netleştiğini söyledi. Jeong, “Başkentte ilk dalganın mart ve nisan ile şubat ve mart arasında yaşandığına inanıyoruz. Başlangıçta ikinci dalganın sonbaharda veya kışın ortaya çıkacağını tahmin ettik. İnsanlar başkalarıyla yakın temas kurmaya devam ettikçe enfeksiyonların da süreceğine inanıyoruz” dedi.

Koronavirüs ‘savaşçısı’





İngiltere’nin Herefordshire bölgesinde 92 gün hastanede kalarak ülkede en uzun süre tedavi gören Kovid-19 hastası olan 56 yaşındaki Steve White, taburcu olarak evine döndü. Sadece yüzde 1 yaşama şansı varken doktorların sadece birkaç saat “dayanabilir” diyerek ailesinin son kez görmesine izin verdiği White’ın mucize eseri iyileşmesi tıp dünyasını şaşırttı. Normalde koronavirüs hastaları ortalama 8 gün hastanede kalıyor ancak White, tekrar yürüyebilmek için yoğun fizyoterapiye başlamadan önce 67 gün yoğun bakımda kaldı, yoğun bakımda geçirdiği zamanın 63 gününde ventilatöre bağlıydı.