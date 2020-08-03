MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Vakalar patladı... Koronavirüs vaka sayısı yüzde 68 arttı!
ABONE OL
03.08.2020 - 14:39 | | AA

Vakalar patladı... Koronavirüs vaka sayısı yüzde 68 arttı!

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), 24-30 Temmuz haftasındaki günlük ortalama yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 490,7'ye çıktığını, bunun bir önceki haftaya göre yüzde 68'lik artışa tekabül ettiğini açıkladı.

Vakalar patladı... Koronavirüs vaka sayısı yüzde 68 arttı!

Son tespit edilen vakalarla Belçika'da bugüne kadar Kovid-19 hastalığına yakalanan kişi sayısı 69 bin 849 oldu. Hastaneye yatırılanların sayısı da günlük ortalama yüzde 60 artarak 24'e yükseldi.

En fazla vakanın Anvers kentinde tespit edildiği, Flaman kentini Brüksel ve Liege'in takip ettiği ifade edildi.

Belçika'da Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 9 bin 845 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Belçika hükümeti geçen hafta bir dizi yeni önlem almıştı. Bu çerçevede vakaların en çok görüldüğü Anvers kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, ülke genelinde alışveriş yapılan kalabalık cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu getirilmiş, sosyal çemberin daraltılarak bir ailenin 4 hafta boyunca sadece 5 kişiyle görüşmesine izin verilmiş, restoran ve kafelere gidenlerin e-posta ve telefon numarası bırakması zorunluluğu gibi tedbirler uygulamaya geçirilmişti.

Polisin bayrak hassasiyeti! Yerde bulduğu Türk Bayrağı'nı katladıAdana’da "çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü"ne yönelik operasyonda polisin damda arama yaparken yerde bulduğu Türk Bayrağını katlayıp ekip aracına götürdüğü görüntüler ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lüks otomobili çalıp sahibinden para isteyen şüpheli yakalandı

Lüks otomobili çalıp sahibinden para isteyen şüpheli yakalandı

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Ve belli oldu 1200 lira...

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Ve belli oldu 1200 lira...

Hepsi güncellendi... İşte sıfır otomobil fiyatları!

Hepsi güncellendi... İşte sıfır otomobil fiyatları!

Süper Loto sonuçları sorgula 2 Ağustos | Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Süper Loto sonuçları sorgula 2 Ağustos | Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Sıradaki Haber