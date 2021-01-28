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28.01.2021 - 14:13 | | AA

Vali öldüren Neo-Nazi'ye ömür boyu hapis

Almanya'da Kassel Valisi Walter Lübcke'yi öldürmek suçundan yargılanan aşırı sağcı Stephen Ernst, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Vali öldüren Neo-Nazi'ye ömür boyu hapis

Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi, 2 Haziran 2019'da Vali Lübcke'nin öldürmesine ilişkin davada kararını açıkladı.

Mahkeme Neonazi Stephan Ernst'e, Lübcke'nin öldürmesi suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.

Ernst'e yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla yargılanan Markus H. ise sadece silah yasasına aykırı davranmak suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Mahkeme, Markus H'nin şartlı tahliyesine karar verdi.

Lübcke 2019'da öldürülmüştü

Kassel Valisi Walter Lübcke, 2015'te mültecilerin Almanya'ya gelmelerini eleştirenlere karşı, "Bu değerleri paylaşmayan istediği zaman bu ülkeyi terk edebilir. Her Alman bunu yapmakta serbesttir." ifadelerini kullanmış ve bu açıklaması aşırı sağcı çevrelerce büyük tepki çekmişti.

Vali Lübcke, 2 Haziran 2019'da evinin bahçesinde Neonazi Stephan Ernst tarafından başına tek kurşun sıkılarak öldürülmüştü.

Irkçı katil Stephen Ernst'in daha önce de Frankfurt’ta Türk din görevlisini bıçaklamak, mülteci yurduna bombalı saldırıda bulunmak, 1 Mayıs’ta sendikacılara sopalarla saldırmak ve Iraklı bir mülteciyi bıçakla ağır yaralamak gibi suçlardan sabıkası bulunuyordu.

İstanbul trafiğinde isyan ettiren olay! Her akşam aynı görüntüİstanbul Küçükçekmece'deki yan yoldaki yoğunluktan kaçmak için geri gelerek ya da tam dönüş yaparak ana yola katılan sürücüler, trafiği tehlikeye sokuyor, kazalara davetiye çıkarıyor. Benzer görüntülerin özellikle sabah saatlerinde yolun diğer karşı tarafında da sık görüldüğü ifade edildi.
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