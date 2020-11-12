Vamco tayfunu vurdu geçti! Hayat durdu...

Filipinler, Vamco Tayfunu ile mücadele ediyor. Hızı saatte 160 kilometreye varan kategori 2 gücündeki Vamco Tayfunun, Filipinler sahillerini vurmasının ardından Filipinler’in birçok şehri sele teslim oldu, on binlerce ev sular altında kaldı. Filipinler Sahil Güvenlik ekipleri ise halkın yardımına koşarak, lastik bot ve kayıklar ile yaşlıları ve çocukları kurtardı. Kurtarma çalışmaları sırasında ekipler, zorlu koşullara rağmen çalışmalara ara vermedi.

Marikina Belediye Başkanı Marcelino Teodoro yaptığı basın açıklamasında, şehirde 40 bine yakın evin sular altında kaldığını söyledi. “Yerel yönetim bunu kaldıramaz” diyen Teodoro, Filipinler hükümetine motorize bot ve hava desteği talebinde bulundu. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Vamco Tayfunu hakkında yaptığı açıklamada, devlet kurumlarına afetzedelere yardım etmeleri talimatı verdiğini dile getirdi. Duterte, “Emin olsunlar ki devletimiz kimseyi arkada bırakmayacak” ifadelerini kullandı. Manila çevresinde ise Vamco Tayfunu nedeniyle 3 milyona yakın evde elektrik kesintisi yaşandı.

Filipin Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi (PAGASA) tarafından Vamco Tayfunu hakkında yapılan açıklamada, Luzon ve Manila şehirleri için saatte 168 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar için 3. derece sinyal uyarısı yapmıştı. PAGASA açıklamasında, eski, bakımsız ve hafif malzemelerden inşa edilen evler gibi yüksek riskli yapıların ağır hasar görme tehlikesinin oluğunu belirtmişti.