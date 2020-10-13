Viking efsanesi İstanbul’da yıkıldı

İstanbul Küçükçekmece’deki Bathonea antik kentinde yapılan kazılar, İngiltere’nin “Sunday Times” gazetesine konu oldu. Gazetedeki makalede şu satırlar yer aldı: “İngiltere’deki popüler bakış açısına göre, Vikingler savaşçı, öfkeli, düşmanlarını korkutan, yağmalayan, tecavüzcü bir toplumdu. Ama Bathonea’daki arkeolojik kazılara göre, Bizans döneminde burada yaşayan Vikingler, sanıldığı gibi güçlü değildi. Yetersiz beslenen güçsüz bir topluluktu. Savaşçı da değillerdi. Genel olarak savaştan değil doğal sebeplerden ölmüşler. Vikinglerin şiddetle özdeşleştirilmesine rağmen en azından Bathonea’dakilerin barış içinde yaşadığı anlaşılıyor.”

‘Viking genç kaslı değildi’

Makalede, “Bathonea antik kentinde 10’uncu yüzyılda ölen 20 yaşındaki, 1.60 boyundaki bir kişinin Baltık Denizi bölgesine ait sarı bir haç taşıdığı ve Viking olduğu keşfedildi. Ancak Vikingli olmasına rağmen vücudu kaslı değildi” denildi. Kazı alanında 8 yıldır çalışan Dr. Ömer Turan da gazeteye, “Bu kişinin açlık çektiğine, dişlerinin kötü durumda olduğuna ve çok sert şeyler yediğine dair işaretler var. Bu alanda inceleyeceğimiz daha çok iskelet var” dedi. Makalede, Bizans döneminde İskandinavya’dan İstanbul’a göçen Vikinglerden bazılarının zenginleştiği ama bazılarının açlık çektiği belirtildi. Kazı alanında çalışan Polonyalı uzman Blazej Stanislawski, “Vikingler, Bathonea’da Bizans kültürünü ve dinini kabul ettiler. Yazları burada kaldılar, kışları ise kuzeye gittiler” diye konuştu.

Kedi getirmişler

“The Times” gazetesinde şu satırlar da yer aldı: “Kimi veterinerlere göre, Vikingler, Bizans döneminde İskandinavya’dan İstanbul’a gelirken Norveç orman kedilerini de beraberinde getirdiler. Bu kedilerin yerel kedilerle çiftleşmeleri sonucunda ise şehrin bugünkü sahibi kediler ortaya çıktı. Vikingler, İstanbul’dan ülkelerine giderken de beraberlerinde kakule, safran ve köfte taşıdılar; bu yiyecekler bugün İsveç mutfağının en önemli malzemeleri.”