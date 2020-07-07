'Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin'

Çin, Vuhan’dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Kovid-19’un ölümcül etkisi sürüyor. Hükümetlerin ve kişilerin aldığı bireysel önlemlere rağmen Kovid-19’un bulaştığı kişi sayısı 11 milyon 680 bini geçti. 200’den fazla ülkeye yayılan virüs nedeniyle dünyada 539 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Kovid-19’a karşı ne aşı ne de yeni bir ilaç geliştirildi. Bilimsel çalışmalar sürerken konuşma, öksürük ve hapşırık sırasında etrafa saçılan damlacıklarla bulaştığı sanılan virüsün bulaşı yöntemine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. 32 ülkeden 239 bilim insanı, Kovid-19’un “havadan bulaşma riski” konusunda Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) hitaben bir açık mektup kaleme aldı.

Bu hafta paylaşılması beklenen mektupta DSÖ’ye seslenen bilim insanları, Kovid-19’un hava yoluyla da bulaşabileceği ve hükûmetlerin buna göre önlemler alması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Clinical Infectious Diseases dergisinde yayımlanacak olan açık mektup, Queensland Teknoloji Üniversitesi’nden Lidia Morawska ve Maryland Üniversitesi’nden Donald Milton tarafından yazıldı ve 239 bilim insanı tarafından destek gördü. Mektupta, son dönemde et fabrikaları, barlar ve restoranlar gibi yerlerde ortaya çıkan yeni vaka patlamalarına işaret edilerek, havadan bulaşma riski nedeniyle kapalı mekânlarda havalandırmanın daha önemli olduğu vurgulandı. Virüslerin havadan bulaşması konusunda uzman olan Virginia Tech Üniversitesi öğretim üyesi Linsey Marr, DSÖ’nün şu ana dek virüsün havada düşük seviyede virüs bulunduğu hastanelerde yapılan araştırmaları referans aldığını ve bu durumun riski önemsiz gösterdiğini savundu. Mektubun imzacılarından olan Marr, bir çok binada havalandırma kalitesinin çok daha düşük olduğunu, virüsün bu nedenle havada toplanabildiğini söyledi.

New York Times’ın mektubu manşetine taşımasının ardından DSÖ uzmanlarından “Havadan bulaş riski konusunda yeterli kanıt yok” tepkisi geldi. East Anglia Üniversitesi’nden Prof. Paul Hunter da “Havadan bulaşma mümkün ama büyük resimde o kadar önemli değil” dedi.

Her şey değişebilir

DSÖ, virüsün insanların öksürmesi veya hapşırmasıyla yüzeylere yapışan büyük damlacıkların başkaları tarafından ellenip yüze götürülmesi veya 1 metreden yakın mesafede duran kişiler arasında küçük damlacıklar yoluyla bulaştığını savunuyor. Kurumun hükümetlere yönelik tavsiyeleri de bu yayılma türünün önlenmesini sağlayacak tedbirlere dayanıyor. 239 bilim insanının imzaladığı mektupta ise küçük damlacıkların havada uzun süre asılı kalabildiği, 1 metreden daha uzak mesafeden de yayılabildiği savunuluyor. DSÖ’nün tavsiyelerini güncellemesi halinde sosyal mesafe uygulanan kapalı ortamlarda bile maske takılması gerekebilir.

Sınırlar kapatıldı

Çin’de başlayan SARS benzeri yeni tip koronavirüs salgını Avustralya’da yeniden etkili olmaya başladı. Ülkede ilk vakalar şubat ayında tespit edilmişti. Mayıs ayına gelindiğinde günlük vaka sayıları 10’un altına gerilemişti. Ancak haziran ayının sonlarına doğru vaka sayıları yeniden artış göstermeye başladı. Son olarak ülkenin en kalabalık şehirlerinden biri olan Melbournde günlük vaka sayıları 100’ün üzerine çıkınca yetkililer harekete geçti. İkinci dalga korkusu nedeniyle ülkenin en kalabalık eyaletleri olan Victoria ve Yeni Güney Galler arasındaki sınırlar kapatıldı. Böylece iki eyalet arasındaki sınır 100 yıl sonra ilk defa kapatılmış oldu.

1918 yılında başlayan İspanyol gribi salgını nedeniyle iki eyalet arasındaki sınır kapatılmıştı. Sınır kapama kararının 30 yıl sonra resesyona girme tehlikesi altında olan Avustralya ekonomisini kötü etkileyecek. Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, “Virüsü kontrol altına almada karşılaştığımız zorlukla göz önünde bulundurulduğunda bu çok doğru bir karar” dedi. Yetkililer, sınırın “süresiz olarak” kapatılacağını duyurdu.

“Bu Avustralya’da eşi benzeri görülmemiş bir durum” diyen Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian ise vatandaşların sınır geçişleri için başvuruda bulunabileceğini ancak gecikmelerin yaşanabileceğini dile getirdi. Ülkede şimdiye kadar 8586 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 106 kişi hayatını kaybetti.

‘Rusya’nın en iyi doktoru’ Kovid-19 kurbanı

Rusya’da salgın hız kesmedi. Son 24 saatte 6611 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, 2014’te “En iyi pratisyen hekimi” seçilen Elena Minakova’nın Kovid-19’dan öldüğü açıklandı.

57 yaşındaki Minakova, ülkenin Voronezh bölgesindeki Pavlovsk hastanesinde koronavirüsü hastalarını tedavi ediyordu. Minakova, kardiyoloji ve akciğer uzmanıydı. Bölge Valisi Alexander Gusev, Minakova’nın kahraman gibi öldüğünü belirterek “Bir çok kişi, bu korkunç hastalığı yenilgiye uğratmalarına yardım ettiği için ona minnettardu. Ne yazık ki Elena Vasilyevna virüsle kendi mücadelesini kazanamadı” dedi. Rusya’da salgının ilk günlerinde bu yana 555 sağlık çalışanının koronavirüsünden öldüğü iddia ediliyor. Toplam vaka sayısının 687 bin 862’ye yükseldiği ülkede toplam ölü sayısı da 10 bin 296’ya çıktı.

LOUVRE MÜZESİ 4 AY SONRA AÇILDI

40 milyon euro’luk kayıp

Fransa’nın başkenti Paris’in sayısız kültürel varlıklarının en önde gelenlerinden biri olan Louvre Müzesi, koronavirüs pandemisi önlemlerinin gevşetilmesiyle birlikte kapılarını 4 ay sonra yeniden ziyaretçilere açtı. 16 hafta aradan sonra yeniden açılan Louvre Müzesi’ne doluşanlar maske takma zorunluluğuna uydu. İçeriye alınanların sayısının azaltılmasına rağmen müze dışında uzun kuyruklar oluştu. Sınırlı sayıda insanın içeri alındığı 448 bin metrekarelik müzenin sadece 45 bin metrekarelik bir alanı ziyaret edilebiliyor. Yeniden açılışta 7 bin ziyaretçi bekleyen ancak daha sonra pandemi öncesi dönemdeki ziyaretçi sayısının beşte biriyle devam edeceklerini öngören müze yönetimi, 4 ay boyunca kapalı kaldığı dönemde bilet satışlarından 40 milyon euro’luk kayba uğradıklarını belirtti. Müze Direktörü Jean-Luc Martinez, pandemi nedeniyle yabancı turist akışının durduğunu ve ziyaretçilerinin yüzde 80’ini kaybedeceklerini dile getirdi. Martinez, geçen yıl Louvre’u gezen 9.6 milyon ziyaretçinin yüzde 70’nin yabancı olduğuna dikkat çekti. Fransa’nın seyahat kısıtlamaları nedeniyle, müze bu yıl Amerikalı ve Asyalı ziyaretçiler başta olmak üzere pek çok ziyaretçisini kaybetti.

Mona Lisa’lı protesto

Onlarca turist rehberi de ellerinde Louvre Müzesi’nin en tanınan hazinesi Mona Lisa portresinin fotoğraflarıyla protesto gösterisi düzenledi. Müzenin önündeki cam piramidin etrafında toplanan turist rehberleri, korona krizi nedeniyle turistlerin sayısında büyük düşüş yaşanırken hükümetin kendilerine yardım etmesini talep etti. Fransız hükümeti mayıs ayında turizm sektörünü kurtarmak için 18 milyar euroluk paket açıklamıştı, ancak protestocu rehberler kısa vadeli iş sözleşmeleriyle çalıştıklarından büyük maddi zorluğa düştüklerini ve hükümet fonlarından yararlanamadıklarını söyledi. Ağız kısmına çarpı atılmış maske takan protestoculardan Margot Schmitz “Sesimiz duyulmuyor, hükümet bizi duymazdan geliyor” dedi.

Çin’de hıyarcıklı veba ortaya çıktı

Çin’de sağlık yetkilileri, İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde bir kişide hıyarcıklı veba görüldüğünü açıkladı. Vebanın görüldüğü çobanın karantinaya aldığı ve durumunun stabil olduğu belirtiliyor.

Bakterilerle yayılan hastalık ölümcül olsa da basit antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor. Hastanın bakteriyi nereden kapmış olabileceği henüz netlik kazanmadı. Ülkede hıyarcıklı veba uyarısı en düşük seviye olan 4’ten, bir üst seviye olan 3’e yükseltildi. 3. seviyede, insanlardan veba taşıyabilecek hayvanların avlanmaması ve yenmemesi talep ediliyor. Dağ sıçanları hıyarcıklı veba taşıyıcısı olarak bilinen bir tür. Orta Çağ’da kara veba olarak da bilinen bu hastalığın o dönemlerdeki gibi bir salgına dönüşmesi düşük ihtimali.

Trump: Okullar sonbaharda açılmalı

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde kapatılan okulların, sonbaharda açılması çağrısında bulundu.

Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada, bazı eyaletlerdeki okulların, sonbahar döneminde eğitim öğretime başlamayacağının açıklanmasına ilişkin, “Okullar sonbaharda açılmalı” ifadesini kullandı. Trump, ülkede düşen ölüm oranlarına ilişkin ise “son dakika” başlığıyla yaptığı paylaşımda, “Son dakika: ABD’deki Çin virüsü salgınında ölüm oranları, dünya sıralamasında neredeyse en düşük seviyeye ulaştı” değerlendirmesinde bulundu.

San Fermin iptal edildi

İspanya’nın Bilbao kentinde ünlü San Fermin Festivali’nin başlangıcı olarak kabul edilen “txupinazo” gününde geleneksel olarak beyaz kıyafetler giyip kırmızı eşarp alan sakinler, sokaklara çıktı. Pamplona kentinde düzenlenen ve boğaların koşması olarak bilinen “encierro” olayıyla da ünlenen festival, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleşmeyecek.