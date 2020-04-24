Virüs seferberliği bile çare olmadı...

Tüm dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs salgını, olağanüstü tedbirler alınmasına neden olurken, ülkeler arasında daha yakın işbirliğinin ne denli önemli olduğunu ortaya koydu. Ancak bu denli büyük bir felaket bile, bazı ülkeler arasındaki anlaşmazlıklara “Dur” diyemedi. Dünyanın pek çok noktasındaki gerilimler, koronavirüs salgını esnasında da tam gaz devam etti.

Bu gerginlikler içinde en son alevlenen, ABD ile İran arasındaki oldu. Amerikan donanmasına bağlı 5. filo, geçen hafta Devrim Muhafızları’na ait 11 sürat teknesinin, Basra Körfezi’ndeki 6 ABD gemisini taciz ettiğini açıklamıştı. Bunun ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabında “ABD donanmasına, Amerikan gemilerini taciz etmeleri halinde İran savaş gemilerini vurma emri verdiğini” duyurarak İran ile gerilimi daha da tırmandırdı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ise, buna karşılık olarak Basra Körfezi’nde İran’a ait sivil ya da askeri deniz araçlarının güvenliğinin tehdit edilmesi halinde ABD savaş gemilerinin vurulması emrini verdiğini belirtti. Tüm bu gelişmelerin ardından İran, dün, ABD’nin İran’daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre’nin Tahran Büyükelçisi’ni Dışişleri’ne çağırdı. İsviçre Büyükelçisi’ne ABD’ye iletilmek üzere protesto notası verildiğini aktaran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, “İran’ın Basra Körfezi ve Umman Denizi’nde her türlü tehdide, yasa dışı ve saldırganca eyleme uygun şekilde yanıt vereceğinin” İsviçreli elçiye iletildiğini belirtti.

Ateşkes fayda etmiyor

Bunun dışında Libya, Suriye, Afganistan, Irak ve Yemen gibi dünyanın farklı noktalarındaki gerginlik ve çatışmalar da sürüyor. Libya’da ateşkese rağmen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile General Halife Hafter’e bağlı güçler arasındaki savaş sürüyor. Taraflar, Libya’da barışa katkı sağlamak amacıyla girişimde bulunan ülkelerin koronavirüs krizine odaklanmış olmasından faydalanmaya ve kazanım elde etmeye çalışıyor. Son olarak Libya’daki hükümet güçleri, Hafter’in başkent Trablus’u hedef alan milislerine yönelik yeni bir operasyon başlattı.

Suriye’de ise sağlanan ateşkes genel anlamda başarıya ulaşsa da, anlaşmazlıklar sürüyor. Rejim güçleriyle, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG arasında yakın zamanda Kamışlı’da çatışma yaşandı. YPG kontrolündeki bölgelerde, muhalifler ile YPG arasında çatışmaların da sürdüğü ifade ediliyor.

Afganistan’da da ABD ile Taliban arasında bir anlaşmaya varılmış olmasına karşın saldırılar sürüyor. Henüz Afgan hükümeti ile uzlaşamayan Taliban’ın ülkedeki saldırıları azalsa da devam ediyor. Irak’ta da, büyük bir saldırı yaşanmamakla birlikte İran destekli Haşdi Şabi güçlerinin özellikle Amerikan güçlerine yönelik tehdidi sürüyor. Yemen’de durum nispeten sakin olsa da, açlık krizi yaşanan ülkede hükümet güçleri ve Husiler arasındaki çatışmalar ateşkese rağmen sürüyor.

Pompeo’nun sözleri yeni kriz çıkardı

İsrail-Filistin gerilimi de Kovid-19 salgınına rağmen sürüyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun sözleri, yeni bir kriz yarattı. Pompeo, önceki gün yaptığı açıklamada, “Batı Şeria’daki bazı toprakların ilhakı konusunda nihai kararın İsrail tarafından alınacağını, ABD’nin, kamuoyuyla paylaşmaksızın bu konudaki tutumunu yeni kurulacak İsrail hükümetine bildireceğini” ifade etmişti. Pompeo’nun işgal altındaki Batı Şeria’daki toprakların ilhak edilmesi meselesinde nihai kararı İsrail’in vereceği yönündeki açıklamasına Filistinli yetkililerden sert tepki geldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in, Filistin topraklarının herhangi bir parçasını kendi topraklarına ilhak etmesi halinde İsrail-ABD-Filistin arasındaki anlaşmaları iptal edilmiş sayacaklarını söyledi. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne ise, “ABD, Filistin topraklarında tasarrufta bulunma hakkına sahip değildir ve İsrail’in Filistin topraklarına el koyma kararına da meşruiyet kazandıramaz” ifadesini kullandı.