Viyana’daki saldırıyı DAEŞ üstlendi

İçişleri Bakanı Karl Nehammer, polisin vurduğu saldırganın DAEŞ sempatizanı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Nehammer, saldırganı “kendisini DAEŞ’e yakın hisseden radikalleşmiş bir kişi” diye tanımladı. Nehammer, polis tarafından vurulan saldırganın 20 yaşında ve Kuzey Makedonya asıllı olduğunu açıkladı. Saldırganın geçen yıl Suriye’ye giderek DAEŞ’e katılmak istediğini belirten Nehammer, bunun yerine 25 Nisan 2019’da terör örgütüne üye olduğu suçlamasıyla 22 ay hapis cezasına çarptırıldığını ancak Aralık ayı başında erken tahliye edildiğini belirtti. Terörist Kujtim Fejzulai’nin Avusturya’ya iade edilmeden önce 4 ay boyunca Türkiye’de gözaltında tutulduğu da öne sürüldü.



Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da, olayı “iğrenç bir terör saldırısı” olarak nitelendirdi. Mücadelenin iki din arasında olmadığını ifade eden Kurz, “medeniyet ile barbarlık arasındaki mücadeleyi kararlılıkla sürdürecekleri” mesajı verdi. Kurz, saldırgan veya saldırganların Avusturya’nın “temel değerlerine, hayat tarzına ve demokrasisine yönelik nefret”le eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. Kaçan saldırganın yakalanması için operasyonlar sürüyor.



İki Türk kahraman ilan edildi!



Saldırıda Recep Tayyip Gültekin isimli bir Türk genci de hafif yaralandı. Saldırı sırasında yaralı bir polis memuruyla bir kadına yardım eden Türkiye kökenli Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen sosyal medyada “kahraman” olarak karşılandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından iki gence teşekkür etti, “Recep Tayyip ve Mikail! Teşekkürler çocuklar. Sizlerle gurur duyuyoruz!” dedi. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da iki gence teşekkür etti.









Gültekin, AA’ya verdiği demeçte, vakit geçirmek için bir kafeye gittiklerinde olayın yaşandığını, yaralı bir kadına yardım ettiğini, ardından da teröristle karşı karşıya geldiğini belirtti. Gültekin, “Pompalı tüfeği üstüme doğrulttu. Kaçarken tüfekten çıkan saçmalardan biri bacağıma girmiş” dedi. Bir polis memurunun vurulduğuna şahit olduğunu dile getiren Gültekin, “Mikail’le beraber saklana saklana polise ulaştık.Polisi ambulansa taşıdık” diye konuştu.



Türkiye lanetledi



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Avusturya’daki terör saldırısını lanetlediğini söyledi. Avusturya’da önceki akşam meydana gelen saldırıya ilişkin ilk bilgileri alır almaz açıklama yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, “Ülke olarak da galiba ilk açıklamayı Türkiye yaptı” dedi. Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile telefon görüşmesinde de taziye ve dayanışma mesajlarını sözlü olarak ilettiğini vurgulayarak, “Terörden, terör saldırılarından çok çekmiş bir ülke ve millet olarak biz terörün her türlüsüne karşıyız. Terörün her türlüsüyle ayrım yapılmaksızın mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Viyana’da gerçekleşen terör eylemlerini şiddetle lanetliyorum. Faili, muhatabı, gerekçesi ve amacı ne olursa olsun sivilleri hedef alan her şiddet eylemi terördür ve insanlık suçudur.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Viyana’da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz... Terörün her türüne karşı Avusturya’nın yanındayız. Terör belasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Terör örgütleri insanları inanç farklılıkları ile birbirine düşürmeyi, temelinde İslam düşmanlığını yaymayı amaçlamaktadır. Başaramayacaklar.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terör, küresel bir tehdittir ve tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Terörle mücadele samimi bir uluslararası çaba gerektirir. Bu bilinç ile Avusturya halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.