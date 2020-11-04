MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Viyana’daki terör saldırısında polise yardım eden Türkler Avusturya basınında
ABONE OL
04.11.2020 - 01:04 | | AA

Viyana’daki terör saldırısında polise yardım eden Türkler Avusturya basınında

Avusturya’nın başkenti Viyana’da dün gerçekleşen terör saldırısında yaralanmasına rağmen 1’i polis 2 kişiye yardım eden Recep Tayyip Gültekin ve arkadaşı Mikail Özen, başta Avusturya medyası olmak üzere uluslararası basının ilgi odağı oldu.

Ülkenin önemli gazetelerinden Kurier, "Viyana terör saldırısının 3 kahramanı" başlıklı haberinde, iki Türkün "kurşun yağmuruna" rağmen insanlara yardımcı olmaktan bir an bile tereddüt etmediklerini yazdı. 

Avusturya’nın en çok satan gazetesi Krone, Gültekin ve Özen’in fotoğraflarını kullandığı, "Bu adamlar artık kahramanlar olarak görülüyor" başlıklı haberinde, iki gencin fedakarlığı sayesinde yaralı polis ve bir kadının hayatının kurtulduğuna vurgu yaptı. 

Gazete iki Türkün çatışmanın ortasında kalan iki kişiyi kurtararak terörün daha fazla kurban almasını önlediğini kaydetti. 

"VİYANA SALDIRISININ KAHRAMANLARI" 

Ülkedeki sayılı özel televizyon kanallarından Plus24 de Özen’in açıklamalarının yer aldığı görüntüleri, "Viyana saldırısının kahramanları" başlığı ile sosyal medyada paylaştı. Binlerce kişi tarafından izlenen görüntülerin altına yapılan olumlu yorumlar dikkati çekti. 

Gültekin ve Özen’in cesur tutumu Alman ZDF kanalında geniş yer bulurken, İngiliz kamu yayıncı kuruluşu BBC de "Viyana saldırısında acil yardımda bulunan 3 kişi övgüyü hak etti" başlığıyla, gençlerin dikkati çeken hikayelerini takipçilerine duyurdu. 

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gerçekleşen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın faili emniyet güçlerince etkisiz hale getirilmişti.

 

Beyaz Saray'ın önü karıştıCNN TÜRK ekranlarına ABD'nin başkenti Washington'dan bağlanan Razi Canikligil, Beyaz Saray'ın önündeki gösterilerle ilgili olarak polisin 2 kişiyi gözaltına aldığı aktarıp kalabalığın giderek arttığını ifade etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalya'da polisi alarma geçiren olay! Bomba imha ekipleri oraya koştu

Antalya'da polisi alarma geçiren olay! Bomba imha ekipleri oraya koştu

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

'Mavi ay değil dolunay kritik'

'Mavi ay değil dolunay kritik'

İzmir'de son durum... Can kaybı artıyor

İzmir'de son durum... Can kaybı artıyor

Sıradaki Haber