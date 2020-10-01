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01.10.2020 - 07:00 |

Volkan Bozkır’dan ‘çok taraflı çözüm’ mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Kovid-19 salgını ve insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehdit olan “iklim değişikliği” gibi küresel sorunların, dayanışma ve çok taraflı sistemle çözülebileceği mesajı verdi.

Volkan Bozkır’dan ‘çok taraflı çözüm’ mesajı

Bozkır, sanal ortamda düzenlenen BM 75. Genel Kurul görüşmelerinin kapanışında yaptığı konuşmada, uluslararası düzeyde başka hiçbir platformun BM’ninki gibi bir birleştirme gücüne sahip olmadığına ve hiçbir örgütün bu kadar çok sayıda lideri bir araya getiremediğine dikkati çekti.

Dünya liderlerinin çoğunun, çok taraflılığa ve BM’ye olan bağlılıklarını zirvede ortaya koyduğunu vurgulayan Bozkır, liderlerin salgın ve iklim değişikliği gibi küresel meselelerin çözümünde, en etkin yöntemin çok taraflılık olduğunu belirttiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.
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