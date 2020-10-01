Volkan Bozkır’dan ‘çok taraflı çözüm’ mesajı

Bozkır, sanal ortamda düzenlenen BM 75. Genel Kurul görüşmelerinin kapanışında yaptığı konuşmada, uluslararası düzeyde başka hiçbir platformun BM’ninki gibi bir birleştirme gücüne sahip olmadığına ve hiçbir örgütün bu kadar çok sayıda lideri bir araya getiremediğine dikkati çekti.

Dünya liderlerinin çoğunun, çok taraflılığa ve BM’ye olan bağlılıklarını zirvede ortaya koyduğunu vurgulayan Bozkır, liderlerin salgın ve iklim değişikliği gibi küresel meselelerin çözümünde, en etkin yöntemin çok taraflılık olduğunu belirttiğini söyledi.