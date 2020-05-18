Vuhan’da doğruyu söylemediler

Dünya kamuoyunda “SARS savaşçısı” olarak tanınan ve Pekin yönetiminin yeni tip koronavirüsüne karşı üst düzey danışmanı doktor Zhong Nanshan, virüsün ortaya çıktığı Vuhan’daki yetkililerin ilk günlerde bilgi sakladığını doğruladı.

CNN International’a konuşan Zhong, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun talimatıyla 18 Ocak günü Vuhan’ı ziyaret ettiğini anlattı. Bu süreçte çok sayıda doktordan ve eski öğrencisinden “durumun resmi açıklamalarda anlatılandan çok daha kötü olduğuna” dair telefonlar aldığını söyleyen Zhong, “Yerel yetkililer o sırada gerçeği söylemekten hoşlanmadılar. En başta sessiz kaldılar. Sonra ben, enfekte olan insan sayısının muhtemelen daha yüksek olduğunu söyledim” dedi. Vuhan’daki ilk karantina kararının mimarı da olan Zhong, Çin dışından enfeksiyon haberleri gelmesine rağmen Vuhan’daki sayının 10 günden uzun süre boyunca 41’de kalmasının kendisini şüphelendirdiğini anlattı. Zhong, “Bu sonuçlara inanmadım, dolayısıyla ‘Bana gerçek sayıyı vermek zorundasınız’ deyip durdum. Sorumu yanıtlamakta çok isteksiz olduklarını sanıyorum” ifadelerini kullandı.

23 Ocak sonrası veriler...

Merkezi hükümetin duruma el koymasının ardından Çin’in dünyadan bilgi saklamadığını söyleyen Zhong, ABD’den bu yönde gelen suçlamaları reddetti. Pekin yönetiminin 2003’teki SARS salgınının iki ila üç ay boyunca gizlenmesinden dersler çıkardığını belirten Zhong “23 Ocak’tan sonraki bütün veriler doğru” dedi. Zhong’un, Çin için yaptığı ikinci dalga uyarısı da dikkat çekti. Ünlü doktor, “Çin halkını büyük çoğunluğu, bağışıklık olmaması nedeniyle Kovid-19 enfeksiyonuna açık. Büyük bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Şu an durumun yabancı ülkelerdekinden daha iyi olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu. Zhong’un Vuhan ziyaretinden iki gün sonra, 20 Ocak gününde, kentteki sayının 198’e yükseldiği ve üç kişinin öldüğü açıklanmıştı. Vuhan’da 76 gün sürecek karantina da Zhong’un önerisiyle 23 Ocak günü başlamıştı.

‘Numuneleri yok etti’ iddiası

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi Liu Dengfeng, Kovid-19 salgını henüz erken aşamadayken, bazı yeni tip koronavirüs numunelerinin yok edilmesi talimatı verildiğini söyledi. Başkent Pekin’deki basın toplantısında konuşan Liu, “biyogüvenlik” sebebiyle verilen bu talimatın sadece “yetkisi olmayan” laboratuvarlara gittiğini belirtti. Komisyonun bilim ve eğitim bölümünde çalışan Liu, yetkisi olmayan laboratuvarlarda biyolojik güvenlik riskini ortadan kaldırmak ve tanımlanamamış mikroplardan kaynaklanabilecek ikincil hastalıkların önüne geçmek için bu kararın alındığını ifade etti.

Çin’de 6 yetkili görevden alındı

Çin’de Kovid-19 vakalarının yeniden arttığı bölgelerde 6 yetkili görevden alındı. Çin basınındaki haberlere göre, salgın vakalarının son günlerde arttığı Cilin eyaletinde, Cilin Kenti Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Liu Şıcün görevden alındı. Aynı eyaletteki Şulan kentinde ise Çin Komünist Partisi Sekreteri Li Pıngfey, Kamu Güvenlik Bürosu Parti Sekreteri Yardımcısı Gıng Ciencün, Sağlık Bürosu Direktörü Yüe Şiaoyen ve Hastalık Kontrol Merkezi Direktörü Liu Hanyin’in görevine son verildi. Ayrıca, Fıngman bölgesi Hastalık Kontrol Merkezi Direktörü Şü Zibiao görevden alındı. Diğer yandan Şanşi’de yere tükürme salgın sürecinde yasaklandı. Yere tükürenler 70 dolar para cezasına çarptırılacak.

HİNDİSTAN’DA 122 MİLYON İŞSİZ

Hindistan’da Kovid-19 salgınına karşı önlem olarak 24 Mart’ta uygulamaya konan sokağa çıkma yasağının nisan ayında 122 milyondan fazla kişinin işini kaybetmesine sebep olduğu belirtiliyor. Düşünce kuruluşu “Hint Ekonomisi İzleme Merkezi’nin yayımladığı rapora göre, işlerini kaybedenlerin yarısına yakını genç çalışanlar oldu. Nisan ayı boyunca 20’li yaşlardaki 27 milyon ve 30’lu yaşlarındaki 33 milyon çalışan işini kaybetti. Hindistan’da Başbakan Nerandra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi hükümeti işsizlik ilgili verilerini henüz yayımlamazken, kuruluşun hane halkı anketlerine dayandırdığı rapor salgının istihdam piyasasındaki yıkıcı etkisini ortaya koydu. Virüsün bulaştığı kişi sayısının 91 bin 314 olduğu ülkede, 2897 kişi yaşamını kaybetti.

Hindistan’da ülke genelinde uygulanan 7 haftalık karantinadan sonra bazı tren hizmetleri yapılmaya başlandı. Amhedabad kentinde haftalardır evlerine gitmeyi bekleyen göçmen işçiler, memleketleri Bihar’a gitmek için tren seferi konmasını talep etti. Polisler ise bu taleple toplanan işçileri copla müdahale etti.

Avrupa’dan normale dönüşte ikinci adım

Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemleri kademeli olarak kaldıran Avrupa ülkeleri, “normale dönüş” sürecinde ikinci kapsamlı adımı bugün atacak. İtalya’da 1 Haziran’da açılacağı duyurulan kişisel bakım ve estetik merkezleri, kuaförler, restoranlar, barlar, pizzacılar, dondurmacılar ve pastaneler bugün açılacak. Ülkede ayrıca kilise, cami ve sinagog gibi ibadethaneler ile mağazalar da sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması koşuluyla bugün tekrar faaliyete geçecek. Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi’nin aldığı yeni kararlara göre, ülkedeki okullar bugün sıkı tedbirler altında ve kademeli olarak tekrar eğitime başlayacak. Avusturya’da da önlemleri gevşetme sürecinde üçüncü adım olarak bugünden itibaren ilköğretim okulları açılacak. Macaristan’da ise 2 hafta önce taşrada son verilen dışarıya çıkma sınırlaması bugünden itibaren başkent Budapeşte’de de kaldırılacak. Budapeşte dışındaki kentlerde restoran ve kafeler de tamamen açılacak.

Belçika Başbakanı’na hastanede protesto

Avrupa’da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Belçika’da ilginç bir protesto yaşandı. 55 binden fazla vakanın bulunduğu, 9 bini aşkın kişinin can verdiği Belçika’da Başbakan Sophie Wilmes, önceki gün Brüksel’deki bir hastaneyi ziyaret etti. Yerel basına yansıyan haberlere göre, Wilmes aracıyla Brüksel’deki Saint-Pierre hastanesine giriş yaparken, hemşireler ve acil bölümde çalışan doktorlar Başbakana sırtlarını döndü. Sağlık çalışanları, protestoyu Wilmes’in bütçeden sorumlu bakan olduğu dönemde sağlık sektöründe yaptığı kesintilere dikkati çekmek için düzenlediklerini aktardı. Protestoyu düzenleyen temsilcilerle de görüşen Wilmes, diyaloğun önemine işaret etti.