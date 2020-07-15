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15.07.2020 - 15:38 |

Washington Post'ta 15 Temmuz ilanı

ABD'nin etkili medya organlarından biri olan gazetedeki ilanda, FETÖ teröristlerinin demokratik yolla seçilmiş hükümet ve Türk halkına silah doğrulttuğu vurgulandı. FETÖ ele başının iade edilmesi istenen ilanda "Ertelenmiş adalet reddedilmiş adalettir" ifadesi yer alıyor.

Washington Post'ta 15 Temmuz ilanı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 4. yıl dönümü nedeniyle ABD’nin etkili gazetelerinden Washington Post’a ilan verildi.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) öncülüğünde verilen, 251 şehidin isimlerinin de yer aldığı tam sayfa ilanda FETÖ’nün Türkiye’deki demokrasi karşıtı darbe girişimine vurgu yapıldı.

İlanda, "15 Temmuz gecesi, Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan ve NATO varlıklarını gasbeden Fetullah Gülen ve örgüt mensupları, demokratik yollarla seçilmiş Türk hükümetini devirmek için Türk halkına silah doğrulttu." ifadeleri yer aldı.

Washington Postta 15 Temmuz ilanı



Darbe girişimcilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) uçaklarla bombaladığı hatırlatılan ilanda, darbe girişiminin, Türk demokrasisini savunmak için ayağa kalkan 250’den fazla vatandaşın ölümüne, 2 binden fazla kişinin de yaralanmasına neden olduğunun altı çizildi.

"Ertelenmiş adalet reddedilmiş adalettir." ifadesi kullanılan ilanda, "Fetullah Gülen’i ve suç ortaklarını iade edin." çağrısında bulunuldu.

15 Temmuz şehitler Çanakkale'deki Şehitler Abidesi'nde anıldıÇanakkale’nin Eceabat ilçesinde bulunan Şehitler Abidesi’nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
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