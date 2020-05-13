MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Washington'da 'evde kal' talimatı 8 Haziran'a uzatıldı
ABONE OL
13.05.2020 - 18:53 | | AA

Washington'da 'evde kal' talimatı 8 Haziran'a uzatıldı

ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle verilen "evde kal" talimatı, 8 Haziran'a kadar uzatıldı.

Washington'da 'evde kal' talimatı 8 Haziran'a uzatıldı

 

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentteki Kovid-19 önlemlerine ilişkin güncelleme yayımladı.

Buna göre Washington DC'deki "evde kal" talimatı 8 Haziran'a kadar uzatılırken, evinden çıkan kişilerin de maske takması gerektiği vurgulandı.

Belediye Başkanı Bowser, kentteki Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi için virüs vaka ve ölümlerinde iki haftalık düşüş görmeleri gerektiğini ancak şu ana kadar sadece 4 günlük düşüş görüldüğünü belirtti.

Nüfusu 720 binden fazla olan Washington DC'de bugüne kadar 6 bin 584 kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken, 350 kişi hayatını kaybetti.

Bowser, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, "evde kal" talimatını 15 Mayıs'a kadar uzatmış ve okulların akademik takvim sonuna kadar tatil edildiğini belirtmişti.

4 saat arada çocuklar denize koştuMuğla’nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saat ara veren çocuklar, denize girip sahil kenarlarında doyasıya eğlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasına ara verilmesini tamamen yanlış anlayan aileleri ise polis ekiplerince uyarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bu kez İstanbul Valiliği uyardı! Cuma gününden itibaren başlıyor: Dikkat

Bu kez İstanbul Valiliği uyardı! Cuma gününden itibaren başlıyor: Dikkat

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

13 Mayıs Sayısal Loto çekilişi ne zaman saat kaçta? - 1322. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları yayınlanıyor

13 Mayıs Sayısal Loto çekilişi ne zaman saat kaçta? - 1322. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları yayınlanıyor

Sıradaki Haber