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13.10.2020 - 07:00 |

Wilders’ın açıklaması tepki yarattı

Hollanda’da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders’in attığı bir tweet, ülkede tartışma yarattı.

Wilders’ın açıklaması tepki yarattı

Wilders, Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesi Şefi Armand Girbes’in bir araştırmasında ortaya çıkan sonucu paylaşarak, ülkedeki yoğun bakımlarda, Müslüman Kovid-19 hastalarının çokluğu nedeniyle Hollandalıların acil işlemlerinin yapılamadığını öne sürdü. Wilders, “Mohamed ve Fatima’lar yoğun bakım yataklarını kapatırken, Henk ve Ingrid’lerin kanser, kalp hastalığı operasyonları erteleniyor” ifadelerini kullandı.

‘Irkçı saçmalık!’

BBC Türkçe’ye göre, bu ifade, iktidar ve muhalefet partilerince büyük tepki çekti. Muhalefetteki sosyal demokrat İşçi Partisi (PvdA) lideri Lodewijk Ascher, Wilders’i yoğun bakım hastaları üzerinden ayrımcılığı körüklemekle suçladı, ifadelerini “ırkçı saçmalık” diye değerlendirdi. Sosyalist Parti’nin Türk kökenli milletvekili Sadet Karabulut, “Irkçılık, Kovid-19 için tedavi yöntemi değildir” derken, Yeşil Sol Parti de Wilders’in sözlerini “mide bulandırıcı” diye niteledi.

Girbes de, çalışmayı hükümetin önlem alması için yaptığını, Wilders’in bunu kendi amaçları için kullandığını söyledi.

 

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