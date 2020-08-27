Wisconsin’de öfke dinmiyor

Yarı otomatik tüfeğiyle göstericilere doğru ateş açtığı ve 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan 17 yaşındaki Kyle Rittenhouse’untutuklandığı bildirildi. Wisconsin’de sokağa çıkma yasağının uzatıldığı ve “acil durum” ilan edildiği bildiriliyor.

Ulusal Muhafız gücünün konuşlandırıldığı eyalette bazı araçların ateşe verildiği belirtilirken, polis, bazı dükkanların soyulduğunu kaydedip, mağazaların 24 saat boyunca kapatılması çağrısı yaptı. Bununla birlikte soygun ve yağmalara karşı silahlı sivillerin de devrede olduğu kaydediliyor. Nitekim kentte silahlı çok sayıda sivil dikkati çekiyor. Bununla birlikte Wisconsin’deki gösterilerin, Oregon eyaletinin Portland ve Minnesota eyaletinin Minneapolis kentlerine de sıçradığına dair haberler geliyor. Olaylara ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump ise “Amerikan sokaklarındaki yağmayı, kundaklamaları, şiddeti ve hukuksuzluğu desteklemeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Yürüyebilmesi mucize

Öte yandan, polis şiddeti sonucu ağır yaralanan Blake’in ailesi ve avukatları, kurbanın felç olduğunu açıkladı. Avukat Ben Crump, “Ailesi mucizelere inanıyor ama şimdiki tıbbi tanı, Black’in felç olduğu yönünde. Çünkü mermiler omuriliğine çok büyük zarar vermiş ve bazı omurgaları parçalamış. Jacob Blake’in yeniden yürüyebilmesi bir mucize olur” dedi.