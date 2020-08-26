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26.08.2020 - 07:00 |

Wisconsin’deki protesto eylemleri büyüyor...

ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde bir polisin, 29 yaşındaki siyahi Jacob Blake’i çocuklarının önünde sırtından 7 el ateş ederek vurmasının ardından başlayan protestolar büyüyor.

Wisconsin’deki protesto eylemleri büyüyor...

Kenosha’daki Adliye binası önünde dün toplanan yüzlerce gösterici, polis şiddetine karşı çıkan pankartlar taşıyarak slogan attı. Protestolar sırasında bazı göstericilerin araçları ateşe vermesi üzerine göstericilerle polis karşı karşıya geldi. Wisconsin Valisi Tony Evers’ın, bunun üzerine Kenosha’da polis şiddetine karşı düzenlenen eylemlerde Ulusal Muhafız birliklerini konuşlandırdığı belirtildi. Ayrıca kentte, 20.00’den sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtiliyor.

Öte yandan ağır yaralı olan Blake’in durumunun stabil olduğu bildirilirken, Wisconsin Adalet Bakanlığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve iki polis memurunun idari izne ayrıldığını duyurdu. Beyazların şiddetine maruz kalan siyahi Ahmaud Arbery, Breonna Taylor ve George Floyd’un ailelerini temsil eden avukat Benjamin Crump, Blake’in arabasına giderken polis memuru tarafından vurulduğu sırada, üç çocuğunun da arabanının içinde olduğunu ve her şeyi gördüklerini belirtti. Crump, “Çocukları sonsuza kadar bu travmayla yaşayacak” dedi.

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