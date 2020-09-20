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20.09.2020 - 07:00 |

Yakın koruması silahı unuttu!

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın yakın korumasının, silahını uçakta unuttuğu ortaya çıktı.

Yakın koruması silahı unuttu!

İngiliz “The Sun” gazetesinin haberine göre, Raab’ın koruması, silahını Washington - Londra seferini yapan uçakta unuttu. Uçağın temizliğiyle ilgilenen bir personel tarafından koltuk üzerinde bulunan silah, güvenlik görevlilerine teslim edildi. İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard’ın yakın koruma birimine mensup polisin, görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi. Daha önce de, İngiltere eski Başbakanı David Cameron’ın yakın koruması, silahını ve eski Başbakan’ın pasaportunu uçağın tuvaletinde unutmuştu.

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