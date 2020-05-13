Yalnızlık pandemisi

Ölümcül yeni tip koronavirüs Kovid-19, Çin’in Hubey Eyaleti’nin Vuhan kentinden dünyaya yayıldı. 200’den fazla ülkede görülen Kovid-19’un bulaştığı kişi sayısı dünya genelinde 4.3 milyonu geçti. 291 bini aşkın kişi ise bu hastalıktan yaşamını yitirdi. Salgınla mücadele için ülkelerin uyguladığı sıkı karantina koşulları milyarlarca kişiyi evlerine hapsetti. karantina önlemleri bazı ülkelerde hafifletildi. Ancak uzmanlar asosyal bir dönem geçirmek zorunda kalanların psikolojisinin yara almış olabileceğini düşünüyor. Bu süreçten en çok etkilenecek olanların da yalnızlar olduğu belirtiliyor. 35.7 milyon yalnızın bulunduğu, salgında 83 bin kişinin can verdiği ABD’yi şimdiden yeni bir “salgın” endişesi sardı.

Daha da yalnızız

Amerika’da yayımlanan Time dergisi bu endişeyi detaylandırarak haberleştirdi. Habere göre, ABD’de halk sağlığı uzmanları Kovid-19 kadar ABD’yi yıllardır kasıp kavuran yalnızlık epidemisinden endişe ediyor. Karantina döneminde yaşanan asosyalleşme ile birleşen yalnızlığın uzun vadede ciddi psikolojik sonuçları olabileceği konusunda uyarıyor. Boston Çocuk Hastanesi ve Harvard Tıp Okulu’ndan bir grup doktorun 22 Nisan’da Annals of Internal Medicine’de yayınladığı makaleden alıntılara da yer verilen haberde, sosyal izolasyon süreciyle birlikte gelen stresin ABD’nin zaten trajik boyutlarda olan intihar karnesini daha da kötüleştireceğine dikkat çekiliyor. Haberde buna rağmen bazı akıl sağlığı uzmanlarının Kovid-19 ile artan yalnızlık durumunun hayat normale döndükten sonra beraberinde daha sosyal bir toplumun oluşacağına dair iyimser bir bakış açısına sahip olduğu belirtiliyor. Sosyal tavsiye şirketi SocialPro’nun nisanda İngilizce konuşulan ülkelerde yaşayan 18-75 yaş arasındaki 1228 kişiyle yaptığı anket, her yaş grubundan katılımcının yüzde 20’sinin bu dönemde daha yalnız olduğunu ortaya koyuyor. Ankete katılan Y Kuşağı grubunun yüzde 34’ü ise pandemi nedeniyle sıklıkla yalnız olduklarını söylüyor. Yine nisan ayında bir finansal araştırma grubu olan ValuePenguin’in yaptığı başka anket, kendisini “normalden daha yalnız” hisseden ABD’lilerin oranının yüzde 47 olduğu belirtiliyor.

Artık konuşulabiliyor

Bu araştırmaların aksine İtalyan yazar Alessandro Perissinotto, Kovid-19 salgınıyla birlikte yaşanan sosyal izolasyon döneminde yalnızlığın eskiye nazaran daha kolay dile getirildiğini, kişilerin bunu utanılacak bir yanı olmadığını gördüğünü söylüyor. Perissinoto, bu süreç sayesinde yalnızlıkla mücadele eden insanların yardım aramaya başladığını veya sahip oldukları insanlarla daha sık iletişim kurmaya başladıklarını belirtiyor. Öte yandan uzmanlar, her ne kadar bu süreçte yaşanan yalnızlığın trajik sonuçları olabileceğinden endişe duysa da artık daha kolay konuşulur bir konu haline gelmesinin de gelecek için umutlu olduğunu ifade ediyor.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Kurumu’na göre Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 40 bini aştı. Bakım evlerinde ölenlerin sayısı da 10 bini buldu. İngiltere ve Galler’de ölenlerin sayısı 35 bin 044 oldu. İskoçya ve Kuzey İrlanda da ekleninde toplam can kaybı 40 bin 011’e çıkıyor.

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, D vitamini eksikliği ile Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarının yüksekliği arasında bağ olabileceğini ortaya koydu. Araştırmada, Kovid-19 kaynaklı yüksek ölümlerin görüldüğü İtalya, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerdeki ölüm vakalarında D vitamini seviyelerinin diğer ülkelerdeki vakalarla kıyaslandığında daha düşük olduğu tespit edildi.

Çin’de Kovid-19 salgınının ilk görüldüğü yer olan Vuhan’da uzun bir aradan sonra geçen hafta sonunda ilk kez yeni vakaların görülmesi üzerine 11 milyon nüfuslu kentte herkese 10 gün içinde test yapılması planlanıyor.

Londra’da Victoria tren istasyonunda Kovid-19 hastası bir kişinin, tükürerek ve öksürerek saldırdığı bilet memuru Belly Mujinga, hayatını kaybetti.

Gana’nın Atlantik sahil şehri Tema’da, balık işleme fabrikasında çalışan ve Kovid-19 testi pozitif çıkan bir işçi, 533 işçiye hastalığı bulaştırdı.

Doğu Afrika ülkelerinde Kovid-19 karşı farkındalık yaratmak amacıyla virüsün mikroskobik görüntüsüne benzer olan sivri uçlu saç modeli moda oldu.