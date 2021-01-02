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02.01.2021 - 07:00 |

‘Yanılmıyorsam ben Fransızım!’

İngiltere’nin Avrupa Birliği’yle (AB) yaklaşık 50 yıldır sürdürdüğü tarihi birliktelik, 1 Ocak itibariyle tamamen sona erdi. Bununla birlikte “Osmanlı torunu” olarak bilinen İngiltere Başkanı Boris Johnson’ın babası Stanley Johnson, Fransız vatandaşlığına başvurdu.

‘Yanılmıyorsam ben Fransızım!’

 

Stanley Johnson, Fransız radyo kanalı “RTL”e yaptığı açıklamada, “Bu bir Fransız olma meselesi değil. Yanılmıyorsam zaten Fransız’ım. Annem Fransa’da doğdu, annesi de büyükbabası gibi tamamen Fransız’dı” dedi. Vatandaşlığa başvurmasının zaten sahip olduğu şeyi elde etme meselesi olduğunu belirten Johnson, bundan da büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

80 yaşındaki baba Johnson, 40 yıl önce Avrupa Parlamentosu üyesi olarak görev yapmış, oğlunun aksine İngiltere’nin Brexit referandumu sırasında AB’de kalmasından yana kampanya yürütmüştü.

Brexit’in ardındaki geçiş sürecinin önceki gece sona ermesiyle İngilizler, AB ülkelerinde süresiz oturma ve çalışma izni hakkını kaybedecek.

‘Yalanların çocuğu’

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yılbaşındaki halka sesleniş konuşmasında Brexit Anlaşması’nı “Avrupa’nın huzursuzluğunun, birçok yalan ve yanlış sözlerin çocuğu” olarak tanımladı. Macron, AB’den ayrılmasının iddia edildiği gibi İngiltere için ‘güçlenme’ anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi. AB Brexit Başmüzakarecisi Michel Barnier ise Brexit’i “kutlanacak bir şey olmayan bir boşanma” olarak tanımladı.

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