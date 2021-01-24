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24.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Yapay kornea ile görüyor

İsrail’de 10 yıl önce bir kornea hastalığı nedeniyle kör olan Cemal Furani (78) dünyada yapay kornea nakli sonrası görme yetisini kazanan ilk kişi oldu.

Yapay kornea ile görüyor

11 Ocak’ta İsrail’in Petah Tikva kentinde yapılan operasyonda, Furani’ye CorNeat Vision şirketinin ürettiği ‘KPro’ adı verilen yapay kornea nakledildi. Nakledilen sentetik korneanın göz duvarına entegre olduğu, hücre yapısını taklit etmek için gelişmiş hücre teknolojisi kullandığı belirtildi. Furani’nin göz bandajını çıkardıktan sonra yazıları okumaya ve etrafını görmeye başladığı bildirildi. CorNeat Vision’ın baş tıbbi sorumlusu ve KPro cihazının mucidi Dr. Gilad Litvin, dünyada bir ilki başardıklarını söyledi. Litvin, işlemin donörden nakil gerekmediği için milyonlarca görme engelliye yardım edebileceğini ifade etti. Dünyada her yıl yaklaşık iki milyon kornea körlüğü vakası görülüyor. 

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