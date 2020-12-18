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18.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Yarım milyonluk mektuplar

Ünlü Fransız feminist yazar Simone de Beauvoir’ın kendisine “platonik aşk” besleyen romancı Violette Leduc’e yazdığı 297 mektup 56 bin 700 euroya (537 bin TL) satıldı

Yarım milyonluk mektuplar

Feminizmin öncü isimlerinden ünlü Fransız yazar ve filozof Simone de Beauvoir’ın romancı Violette Leduc’a yazdığı 297 mektup, Sotheby’s Müzayede Evi’nde satışa çıkarıldı. Daha önce yayımlanmamış 297 mektup açık artırmada 56 bin 700 euroya (537 bin TL) satıldı. Sotheby’s yaptığı açıklamada, Leduc’ün Simone de Beauvoir’a duyduğu “platonik aşk”a da değindi. Açıklamada, mektupların “Karşılıksız aşkı, şefkat ile hayranlığın güvensizlikle karıştığı belirsiz bir ilişkiyi” yansıttığı belirtildi.

‘Bu aşk bir hayal’

Edebiyat ve feminizm temalı mektuplardan Simone de Beauvoir’ın Leduc ile romantik ilişkiyi reddettiğinin de anlaşıldığı bildirildi. Feminist yazarın 1945’te tanıştığı Leduc için “İlginç bir kadın” dediği, kendisine duyduğu aşkı “serap” olarak nitelediği ve ona mektuplarıyla edebi destek verdiği kaydedildi. İkilinin dostluğunun yıllarca sürdüğü, mektuplaşmanın Leduc’un ölümünden bir ay öncesine kadar devam ettiği açıklandı. Violette Leduc 1972’de, Simone de Beauvoir 1986’da öldü.

‘VIolette’ filmine konu olmuştu

Fransız yazar Violette Leduc otobiyografik romanı “L’Affamee”nin el yazmasını Simone de Beauvoir’a göndermişti. Leduc bu romanda Beauvoir’a duyduğu aşkı anlatıyordu. Beauvoir, Leduc’ün yazıp kendisine yolladığı metinleri hayat arkadaşı ünlü filozof Jean-Paul Sartre, yazarlar Albert Camus ve Jean Genet’ye de okutuyordu. Amacı, Leduc’ün tanınmasına destek olmaktı. Hayatının son yıllarına kadar edebiyatta
ünlenemeyen Leduc ile Beuvoir’ın ilişkisi 2014 yılı
yapımı “Violette” filmine konu olmuştu.

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