Yarım milyonluk mektuplar

Feminizmin öncü isimlerinden ünlü Fransız yazar ve filozof Simone de Beauvoir’ın romancı Violette Leduc’a yazdığı 297 mektup, Sotheby’s Müzayede Evi’nde satışa çıkarıldı. Daha önce yayımlanmamış 297 mektup açık artırmada 56 bin 700 euroya (537 bin TL) satıldı. Sotheby’s yaptığı açıklamada, Leduc’ün Simone de Beauvoir’a duyduğu “platonik aşk”a da değindi. Açıklamada, mektupların “Karşılıksız aşkı, şefkat ile hayranlığın güvensizlikle karıştığı belirsiz bir ilişkiyi” yansıttığı belirtildi.



‘Bu aşk bir hayal’



Edebiyat ve feminizm temalı mektuplardan Simone de Beauvoir’ın Leduc ile romantik ilişkiyi reddettiğinin de anlaşıldığı bildirildi. Feminist yazarın 1945’te tanıştığı Leduc için “İlginç bir kadın” dediği, kendisine duyduğu aşkı “serap” olarak nitelediği ve ona mektuplarıyla edebi destek verdiği kaydedildi. İkilinin dostluğunun yıllarca sürdüğü, mektuplaşmanın Leduc’un ölümünden bir ay öncesine kadar devam ettiği açıklandı. Violette Leduc 1972’de, Simone de Beauvoir 1986’da öldü.



‘VIolette’ filmine konu olmuştu



Fransız yazar Violette Leduc otobiyografik romanı “L’Affamee”nin el yazmasını Simone de Beauvoir’a göndermişti. Leduc bu romanda Beauvoir’a duyduğu aşkı anlatıyordu. Beauvoir, Leduc’ün yazıp kendisine yolladığı metinleri hayat arkadaşı ünlü filozof Jean-Paul Sartre, yazarlar Albert Camus ve Jean Genet’ye de okutuyordu. Amacı, Leduc’ün tanınmasına destek olmaktı. Hayatının son yıllarına kadar edebiyatta

ünlenemeyen Leduc ile Beuvoir’ın ilişkisi 2014 yılı

yapımı “Violette” filmine konu olmuştu.