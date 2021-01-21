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21.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

‘Yaşayabilmek için adımızı değiştirdik’

Instagram’da şiirleriyle ünlenen Arch Hades, armatör olan babasının Rusya’da çete tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Ardından İngiltere’ye kaçtıklarını söyleyen Arch Hades, “Çete peşimizi bıraksın diye ailece isimlerimizi değiştirdik” dedi

‘Yaşayabilmek için adımızı değiştirdik’

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Arch Hades (28) bir milyon takipçisi olan Instagram hesabında paylaştığı şiirleriyle fenomen haline geldi. Şiir kitapları da çok satan Arch Hades geçmişini anlattı. “Sosyete şairi” denilen genç kadın, Rusya’da doğduğunu ama iş insanı olan babasının Rus gangster çetesi tarafından öldürülmesi üzerine İngiltere’ye kaçtıklarını açıkladı. Babasının gemicilik sektöründe adından söz ettirdikten sonra öldürüldüğünü belirten Hades, 8 yaşındayken ailesinin geri kalanıyla Londra’ya kaçtıklarını söyledi.

Popüler şair, “Rus gangster çetesinin bizi İngiltere’de de takip edecekleri kaygısıyla tüm aile fertlerimle birlikte isimlerimizi değiştirdik. Bu değişikliği, yaşayabilmek için yapmak zorunda kaldık” dedi. Rusya’daki adının ne olduğunu ise açıklamayan Arch Hades, İngiltere’ye taşındıklarında İngilizce bilmediği için okulda çok zor zamanlar geçirdiğini ve arkadaş edinemediğini aktardı.

Şair, “Yatılı bir okulda okuduğum için çok yalnızdım. Akşamları, huzur içinde ağlamak için okulun o saatlerde boş olan kütüphanesine giderdim. Ağlarken de kütüphanedeki klasik eserlerin çoğunu okudum” dedi. İlkokul yıllarındaki yalnızlığının etkisiyle duygularını şiir olarak yazdığını ifade eden Arch Hades, beş yıllık evliliğini bitirdikten sonra şimdi yeni bir aşk yaşıyor.

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