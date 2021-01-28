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28.01.2021 - 09:14 | | AA

Yaşlı korona hastalarını öldürmekle suçlanan doktor gözaltında!

İtalya'da bir doktorun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında hastanesindeki yoğun bakım ünitesinde yer açmak için 2 hastasını yüksek doz anestezik ilaç vererek öldürdüğü ileri sürüldü.

Yaşlı korona hastalarını öldürmekle suçlanan doktor gözaltında!

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Brescia kentindeki Montichiari Hastanesi acil servisi sorumlusu Doktor Carlo Mosca, yatak kapasitesi dolan hastanede yer açmak için 61 yaşındaki Natale Bassi ve 80 yaşındaki Angelo Paletti'yi yüksek doz anestezik ilaçla öldürdü.

Söz konusu olay, hemşirelerin whatsapp mesajlarında yer alan "Ben, bir hastayı sırf yataklarda yer açmak için öldüremem." ifadeleri üzerine başlayan soruşturmayla ortaya çıktı.

Soruşturma çerçevesinde derhal görevden uzaklaştırılan ve kasten insan öldürmekle suçlanan Mosca'nın, ön duruşma hakimince, soruşturma süresince delilleri karartabileceği ve kamu evraklarında sahtecilik ve iddia edilen eylemleri tekrar etme riski sebebiyle ev hapsinde tutulması kararı verdiği kaydedildi.

Basında çıkan haberlerde, Mosca’nın avukatları aracılığıyla yaptığı ilk savunmasında suçlamaları reddettiği belirtildi.

Kovid-19 salgınında Montichiari Hastesinde can veren bazı hastaların bu şekilde öldürülmüş olabilecekleri şüphesiyle yakınları tarafından inceleme yapılması talebinde bulunulduğu kaydedildi.

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