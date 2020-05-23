Yeke Yeke babasız kaldı

Mory Kante’nin oğlu Balla Kante, babasının ölüm nedeninin “tedavi edilemeyen kalp sorunları” olduğunu belirterek, “Babamın kronik hastalığı vardı. Sık sık tedavi için Fransa’ya gidiyordu ancak koronavirüs nedeniyle son dönemde bu mümkün olmadı” dedi. 29 Mart 1950’de Kissidougou kentinde dünyaya gelen Kante, 1977’de seslendirdiği “Yeke yeke” adlı şarkıyla dünya çapında üne kavuşmuştu. Mory Kante, bugüne kadar albümü en fazla satış rakamına ulaşan Afrikalı şarkıcı unvanına sahipti.