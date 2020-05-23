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23.05.2020 - 07:00 |

Yeke Yeke babasız kaldı

Afrika müziğini dünyaya tanıtan Gineli müzisyen Mory Kante, 70 yaşında hayata veda etti. Ulusal basındaki haberlere göre, Kante, Gine’nin başkenti Konakri’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yeke Yeke babasız kaldı

 

Mory Kante’nin oğlu Balla Kante, babasının ölüm nedeninin “tedavi edilemeyen kalp sorunları” olduğunu belirterek, “Babamın kronik hastalığı vardı. Sık sık tedavi için Fransa’ya gidiyordu ancak koronavirüs nedeniyle son dönemde bu mümkün olmadı” dedi. 29 Mart 1950’de Kissidougou kentinde dünyaya gelen Kante, 1977’de seslendirdiği “Yeke yeke” adlı şarkıyla dünya çapında üne kavuşmuştu. Mory Kante, bugüne kadar albümü en fazla satış rakamına ulaşan Afrikalı şarkıcı unvanına sahipti.

İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
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