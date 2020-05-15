MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Yemen ordusu duyurdu! Onlarca Husi milisi öldürüldü
ABONE OL
15.05.2020 - 06:25 | | AA

Yemen ordusu duyurdu! Onlarca Husi milisi öldürüldü

Yemen ordusunca, İran destekli onlarca Husi milisin öldürüldüğü bildirildi.

Yemen ordusu duyurdu! Onlarca Husi milisi öldürüldü

 

Yemen Silahlı Kuvvetleri Basın Merkezi'nden yaplan açıklamada, ülkenin orta kesimlerindeki Beyda kentinin kuzeyinde halk direnişiyle desteklenen ordunun, onlarca Husi milisi etkisiz hale getirdiği ve çatışmada çok sayıda Husi'nin yaralandığı belirtildi.

Husilere ait askeri yığınağın ordu topçuları tarafından bombardımana tutulduğu kaydedilen açıklamada, Husilerden 3 takım milisinin vurulduğu ve tüm unsurlarının öldürüldüğü ifade edildi.

Gelişmelere dair henüz Husilerden açıklama yapılmadı.

5 günlük bebeği hastaneden kaçıran kadın tutuklandıAnkara'da, yeni doğum yapan anneye Çocuğuna ben bakarım, sen dinlen diyerek bebeği kaçıran şüpheli S.P., polis ekipleri tarafından evinde yakalandı. Evde bulunan bebek ailesine teslim edilirken, S.P. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana’da bir evin bahçesine ses bombası atıldı

Adana’da bir evin bahçesine ses bombası atıldı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

Anadolu Otoyolu'nda cip devrilen TIR'a çarptı! Yaralılar var...

Anadolu Otoyolu'nda cip devrilen TIR'a çarptı! Yaralılar var...

Sıradaki Haber