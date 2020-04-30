Yemen’de kriz sürüyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Yemen’deki son durumla ilgili yaptığı açıklamada, “ABD, özerklik ilanı da dahil olmak üzere Güney Geçiş Konseyi’nin son adımlarından endişe duymaktadır. Bu tür tek taraflı adımlar Yemen’deki istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir” ifadelerini kullandı.

Dünya geneli ve Ortadoğu’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidinin devam ettiği bir ortamda GGK’nin attığı söz konusu adımın, ülkedeki gidişata daha da olumsuz etki edeceğini vurgulayan Pompeo, “GGK ile Yemen Hükümetine, Riyad Anlaşması çatısı altında siyasi süreci yeniden canlandırma çağrısında bulunuyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Suudi Arabistan yönetimi ise, Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad Anlaşması’na aykırı atılan tüm adımların sonlandırılması gerektiğini duyurdu.

Koalisyon güçleri geçen cuma, 23 Nisan’da süresi dolan 15 günlük tek taraflı ateşkesin BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths’in talebi üzerine 1 ay uzatıldığını duyurmuştu. GGK ise 26 Nisan’da Yemen’in güneyinde “özerklik” ilan ettiğini duyurmuştu. Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, GGK’nin açıkladığı özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti. Geçici başkent Aden’de tüm kontrol BAE’nin desteklediği GGK’nin elinde bulunuyor.